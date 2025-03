Dall'Italia -4,5% domande di brevetti ma resta quinta in Europa

Nel 2024 le domande di brevetto presentate dall'Italia sono rallentate fino a scendere del 4,5% sotto la soglia raggiunta nel 2023. Il nostro Paese si conferma comunque quinto in Europa e undicesimo nel mondo per richieste di brevetto. Lo indica il nuovo rapporto dell'Ufficio Europeo dei brevetti (Epo) anticipato da Sole24Ore. "Dopo un paio di anni di grande crescita nel numero di domande di brevetti in Italia, sopra la media europea, si registra un piccolo rallentamento, riduzione che comunque conferma il Paese come quinta in Europa e 11esima al mondo", ha detto all'ANSA Roberta Romano Götsch, Chief sustainability Officer dell'Epo. I settori trainanti sono quelli dei trasporti e dell'handling, ossia le tecnologie per la manipolazione di prodotti, merci e imballaggi, e in grande crescita sono anche le tecnologie legate a motori, pompe e turbine. A trainare l'innovazione sono in particolare Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, mentre subito dietro la Toscana supera il Lazio. Nel complesso le domande di brevetti presentate in Italia nel 2024 sono state 4.853, un -4,5% rispetto al 2023, nell'ambito di 199.264 domande di brevetto a livello globale presentate a Epo, che segna -0,1% rispetto al 2023. A livello di singole aziende a guidare la classifica italiana sono Coesia, Ferrari e Iveco Group, con rispettivamente 167, 136 e 55 domande, seguite da Leonardo e Pirelli. "A livello globale - ha aggiunto Romano Götsch - il maggior numero di domande di brevetti arrivano dagli Usa e il settore più rappresentato è quello di Tecnologia per i computer, che include aspetti come l'IA, il machine learning e i modelli di riconoscimento, ma è anche interessante notare la forte crescita in Cina nel settore Macchinari elettrici che include le tecnologie per le batterie, settore che cresce quasi del 9% a livello globale".

Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto si confermano ai primi posti in Italia e rappresentano oltre il 60% di tutte le domande presentate da aziende e inventori italiani all'Epo. La Lombardia è al primo posto con 1.468 domande ma con una flessione del -9,7% rispetto al 2023, seguita da Emilia-Romagna (con 922 domande e una flessione del -3,8%), Veneto (651; -4,3%), e Piemonte al 4° posto (510 domande). Emerge il sorpasso al 5° posto della Toscana sul Lazio, dove si registra -15,2%, mentre le regioni con la maggiore crescita di domande nel 2024 sono Liguria (+36,4%), Piemonte (+15,6%), Toscana (+14,5%) e Trentino-Alto Adige (+9,3%). In linea generale, i settori principali variano molto a seconda delle regioni: per la Lombardia, i settori di punta sono Trasporti, Polimeri e Altre macchine speciali. Per l'Emilia-Romagna l'Handling, i Trasporti e i Macchinari elettrici, apparecchiature, energia. In Veneto i settori tecnologici di punta sono Altre macchine speciali, Beni di consumo e Ingegneria civile. Nel 2024, il 25% di tutte le domande di brevetto pervenute all'Epo dai paesi Europei include almeno una donna tra gli inventori, in Italia la percentuale è solo del 21%. Per quanto riguarda invece i centri di ricerca a guidare la classifica mondiale è il Commissariato per l'energia atomica e dell'energie alternative Cea, in Francia, seguito dall'Istituto Fraunhofer in Germania mentre il Politecnico di Losanna è la prima tra le Università. In Italia le prime sono l'Istituto Italiano di Tecnologia e il Politecnico di Milano.