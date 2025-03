POLITICA & GIUSTIZIA

Santanchè non si schioda: cambia avvocato per prendere tempo

Il nuovo legale ha preannunciato la richiesta di "termini a difesa" per studiare il procedimento. Domani la Gup Gueli potrebbe limitarsi ad accogliere l'istanza e fissare un'altra data. Il capogruppo di FdI Bignami: "Se rinviata si dimetterà". Alle calende greche

Una mossa per allungare i tempi del procedimento giudiziario con la spada di Damocle delle dimissioni, esplicitamente evocate per la prima volta dal suo partito in caso di rinvio a giudizio. Piccolo colpo di scena nelle vicende giudiziarie di Daniela Santanchè. L’udienza del caso Visibilia fissata per domani, 26 marzo, e dedicata al filone della presunta truffa all’Inps che vede coinvolta la ministra del Turismo, potrebbe subire un rinvio. Nel collegio difensivo della senatrice di FdI infatti – accanto a Nicolò Pelanda – entra l’avvocato Salvatore Pino, che sostituisce il collega Salvatore Sanzo e ha preannunciato al giudice una richiesta di “termini a difesa” per studiare il procedimento.

Domani, dunque, la Gup Tiziana Gueli dovrebbe limitarsi ad accogliere la richiesta dell’avvocato Pino di rinvio dell'udienza preliminare per studiare gli atti, preannunciata oggi alla giudice, e poi fissare un’altra data per la prosecuzione del procedimento, anche perché l’altro legale, Pelanda, ha un altro impegno difensivo. Nell’udienza, fissata per domani mattina alle 11 al settimo piano del Palazzo di Giustizia, comunque non si sarebbe arrivati alla decisione sul rinvio a giudizio o meno della ministra del Turismo e degli altri imputati. Dopo che la Cassazione ha stabilito che il procedimento resta a Milano per competenza territoriale, infatti, è ancora aperta la fase delle questioni preliminari e i difensori potrebbero sollevarne altre. Poi, la parola passerà ai pm Marina Gravina e Luigi Luzi che ribadiranno la richiesta di processo e infine parleranno la parte civile Inps, con il legale Aldo Tagliente, e le difese. Serviranno, dunque, almeno altre due udienze prima di arrivare a decisione. La Gup è passata, intanto, ad altro incarico in Tribunale ed è stata, però, prorogata all’ufficio Gip fino al 31 marzo e potrebbe, comunque, rimanere applicata per concludere questa udienza preliminare. A meno che il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, decida di far ricominciare daccapo l’udienza preliminare davanti a un nuovo giudice, quello che prenderà il posto di Gueli.

Secondo i pm, la senatrice di FdI, il compagno Dimitri Kunz e Paolo Giuseppe Concordia, collaboratore esterno con funzioni di gestione del personale di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria – società del gruppo fondato dalla ministra, dal quale è uscita nel 2022, e anch’esse imputate – sarebbero stati consapevoli di aver richiesto e ottenuto “indebitamente” la cassa integrazione in deroga “a sostegno delle imprese colpite dagli effetti” della pandemia Covid per 13 dipendenti per oltre 126mila euro. A Santanchè, così come agli altri due, viene imputato dai pm di aver “dichiarato falsamente” che quei dipendenti fossero in cassa “a zero ore”, mentre invece svolgevano le “proprie mansioni” in smart working. Visibilia Editore ha già chiesto di patteggiare e le due società del gruppo hanno già risarcito l’Inps.

Sul fronte politico, dopo mesi di imbarazzato silenzio arrivano le parole di Fratelli d’Italia. “Noi riteniamo – come ha detto il ministro stesso quando è venuta in Aula – che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio (a giudizio, ndr) si arriverebbe ad una presa d’atto della necessità di rilasciare l'incarico non perché stia governando male il Turismo, dove anzi abbiamo dati assolutamente premianti, ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile”, ha detto oggi il capogruppo dei meloniani alla Camera, Galeazzo Bignami, a Sky TG24.