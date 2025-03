Peste suina: 20 nuovi casi in Piemonte, 1 in Liguria

Nuovo incremento di casi di Peste suina africana, tra i cinghiali, in Piemonte, dove nell'ultima settimana ne sono stati accertati 20, e in Liguria, da cui arriva una nuova positività. L'aggiornamento è stato comunicato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte e Valle d'Aosta incaricato di eseguire le analisi sui campioni biologici. Otto dei nuovi casi sono in provincia di Alessandria, a Belforte Monferrato e Momperone, comuni che entrano per la prima volta nella geografia dei territori toccati dal virus, uno a Cassinelle, Grondona, Ponzone e Silva d'Orba, due a Molare; dodici casi in provincia di Novara, a Cerano. Il totale in Piemonte dall'inizio dell'emergenza cresce a 743 casi ma non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli, dopo i 9 rilevati negli scorsi mesi. In Liguria è stata riscontrata una nuova positività in provincia di Genova a Moneglia, primo caso. Il totale in regione è aggiornato a 1055. Con i casi di Belforte Monferrato, Momperone e Moneglia diventano 177 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.