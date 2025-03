ECONOMIA DOMESTICA

Il Piemonte ha stoffa, ma il tessile parlerà francese

Annunciato l'acquisto del Gruppo Martinetto, storica realtà torinese, da parte della Maison Neyret, creata nel 1823 a Saint Etienne, pioniera nell'eco-design. Nasce un aggregato da 90 milioni di euro. Resta il management locale e confermati gli occupati in Italia

Maison Neyret e Gruppo Martinetto si uniscono per dare vita al principale produttore europeo di nastri, ornamenti ed etichette tessute per i mercati del lusso e della moda e ad uno dei principali produttori europei di nastri tecnici per l’industria. La nascita del nuovo aggregato industriale è stata sancita oggi con l’acquisizione da parte della Maison Neyret di tutte le aziende del Gruppo Martinetto (Remmert, Filmar, Mabiel). Presente oggi in 10 paesi, la Maison Neyret darà lavoro oltre 1.300 persone, di cui 350 in Francia e Italia (in Alvernia Rodano Alpi e in Piemonte). Il fatturato del nuovo gruppo è pari a 90 milioni di euro. Creata nel 1823 da Jean Baptiste Neyret, appartiene tuttora alla famiglia Neyret, ed è guidata da Benoit Neyret, rappresentante dell’ottava generazione.

Tutte le aziende, nessuna esclusa, del nuovo gruppo Maison Neyret beneficeranno delle sinergie intragruppo: clienti, prodotti, mercati, aree geografiche. L’operazione avviene in un comparto complesso e dinamico: per essere competitivi nel mercato del lusso è necessario avere una presenza commerciale a Parigi e Milano ed essere in grado di produrre in Francia e Italia. Remmert è molto presente nel mercato del prêt-à-porter, mentre la Maison Neyret è molto presente nei mercati della profumeria, dei cosmetici, della gioielleria/orologeria, della gastronomia e dei liquori. Filmar e Mabiel sono specializzate nella tessitura elastica, tessitura di cinghie, cavi e altri prodotti tecnici. Le applicazioni dei prodotti del gruppo Maison Neyret sono numerose: etichettatura di capi di abbigliamento, confezionamento di prodotti di lusso, decorazione di bottiglie e fiaschi, decorazione di articoli di moda, nastri medicali, cinghie e cavi tecnici.

Il Gruppo Martinetto prende le mosse nel Torinese a partire dal 1961 con la Filmar, storica azienda tessile fondata da Filiberto Martinetto e Franca Biel, successivamente negli anni Settanta viene fondata la Mabiel e negli anni Ottanta viene acquistata la Remmert. Il gruppo ha un fatturato complessivo di circa 25 milioni di euro ed impegna oltre 140 lavoratori in Italia e circa 22 in Albania. Le aziende Remmert e Neyret lavorano insieme già da otto anni.

“Condividiamo gli stessi valori di eccellenza, innovazione e rispetto”, sottolinea Benoit Neyret che aggiunge: “È sulla nostra passione comune per il nostro settore, i nostri clienti, i nostri prodotti, la produzione di qualità e l’innovazione che stiamo costruendo un’azienda franco-italiana di medie dimensioni a immagine dei nostri dipendenti e dei nostri clienti”. Antonella Martinetto, presidente del gruppo omonimo, aggiunge: “Per la mia famiglia è stata una scelta importante quella di decidere di vendere partecipazioni industriali che rappresentano la storia di 70 anni del nostro lavoro e di quello dei nostri dipendenti. Siamo però molto soddisfatti di lasciare il testimone ad una famiglia di imprenditori come la nostra che, con i suoi 200 anni di storia nel tessile, sarà sicuramente capace di proseguire nel migliore dei modi il percorso da noi iniziato. Sappiamo di lasciare i nostri dipendenti in ottime mani”.

Con l’acquisizione verrà mantenuto il management locale e sono confermati anche i livelli occupazionali in Italia. Le attività della Maison Neyret in Italia saranno poste sotto la responsabilità di Antonino Giustiniani in qualità di ceo di Neyret Italia (Giustiniani è attualmente amministratore delegato del Gruppo Martinetto). Benoit Neyret sarà presidente di Neyret Italia.