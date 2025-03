POLTRONE & SOFÀ

Timbro Della Posta, con il placet di Crt punta agli immobili di Cdp

La manager napoletana ma milanese d'adozione è stata piazzata alla vicepresidenza di Equiter dalla Poggi. Ma il suo vero obiettivo è scalare i vertici di Cdp Real Asset, potendo contare (pare) sull'appoggio politico dei leghisti

La Torino del potere finanziario pesca sempre più al di fuori della cinta daziaria quando deve trovare candidati per le numerose poltrone che gravitano nell’orbita delle sue partecipazioni. Come nel caso di Giovanna Della Posta, 52 anni, milanese di facciata ma con un’anima napoletana che sprizza da tutti i pori. Da gennaio di quest’anno è vicepresidente di Equiter, la società controllata da Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo, Fondazione Crt e Fondazione Crc, che gestisce un patrimonio di miliardo e mezzo di euro investito tra infrastrutture, ricerca e innovazione, con il rampante Alessandro Albano a fare da grande timoniere. Indicata nel board dal vertice di Palazzo Perrone, direttamente dalla presidente Anna Maria Poggi, Della Posta non è tipo da starsene buona a firmare scartoffie sotto la Mole. Il suo nome infatti compare nella rosa per la presidenza di Cdp Real Asset, dove è presente tra gli altri anche il commissario per l’edilizia penitenziaria Marco Doglio, ex capo dell’immobiliare di Cdp e ora nominato zar delle carceri dal sottosegretario Alfredo Mantovano, factotum della premier Giorgia Meloni.

La Della Posta però non si presenta col biglietto da visita in bianco, ma con un curriculum che pare uscito da un’enciclopedia: laurea alla Parthenope di Napoli, master alla Federico II, un giretto a Harvard per il General Management Program, e una più che discreta collezione di premi, dalla Targa Bellisario nel 2012 al “Fund Manager of the Year” nel 2021. Dal 2019 al 2024 è stata alla guida di Invimit Sgr, la gallina dalle uova d’oro del Mef, tirando fuori dal cappello il Progetto Virgilio: un miliardo di euro per dare un lifting a Piazza d’Armi a Milano. Tra molti estimatori non manca chi la ritiene non sempre adeguata ai vari incarichi che negli anni si è trovata a ricoprire. Punti di vista, ovviamente, influenzati anche dai padrinaggi politici che, si racconta, le sono stati utili ad agevolare la carriera. Chissà.

Fatto sta che ora la si ritrova (poco) sotto la Mole, piazzata in Equiter dalla gran sacerdotessa della Crt, la giurista ciellina Poggi, che probabilmente ha visto in lei la chiave per infilare un piede negli immobili di Cdp. Entrata in Invimit in quota Movimento 5 Stelle ai tempi del governo gialloverde, ora sembra essere la Lega a spingere il suo nome per il gran salto romano. In Equiter divide lo scettro della vicepresidenza con Luciano Nebbia, ma è chiaro chi porta i pantaloni: con la sua esperienza in investimenti complessi e quel tocco di “sostenibilità” che piace tanto ai salotti radical chic, è il jolly che Crt si gioca per entrare nella partita. E se Torino sogna di contare di più nei palazzi che contano, la napoletana con la valigia sempre pronta potrebbe essere passepartout. Almeno nelle intenzioni di via XX Settembre.