GIUSTIZIA

Intercettazioni, Colace condannato.

Trasferito a Milano non sarà più pm

Pesante sanzione del Csm per il magistrato torinese colpevole di aver captato illegalmente l'allora parlamentare del Pd Esposito. Su quelle conversazioni aveva basato il suo teorema accusatorio poi crollato. Censura per la gip Minutella

C’è un giudice a Roma. Non c’è più un pm a Torino. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha condannato il magistrato della Procura della Repubblica torinese Gianfranco Colace a un anno di perdita di anzianità, ma soprattutto ha disposto il trasferimento a Milano nei ranghi della giustizia civile. Sono questi i provvedimenti decisi dalla commissione disciplinare del Csm, dopo quasi tre ore di camera di consiglio nei confronti del magistrato che aveva intercettato l’allora parlamentare del Pd Stefano Esposito, senza chiedere la necessaria autorizzazione al Parlamento, utilizzando poi quelle stesse intercettazioni illegali per sostenere l’accusa nei confronti del politico torinese, accuse dalle quali sarebbe poi stato scagionato. Nella stessa udienza la commissione disciplinare ha sanzionato con la “censura” la Gup Lucia Minutella che aveva avallato le richieste di Colace e che insieme a lui era accusata di fronte all’organo di autogoverno della magistratura di “grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”

Una “sentenza” quella di Palazzo dei Marescialli che chiude, sotto il profilo disciplinare, una scandalosa vicenda che ha portato Esposito ad essere indagato per sette anni nell’ambito dell’inchiesta ribattezzata “bigliettopoli”, ma soprattutto come aveva ripetuto ancora l’altro giorno allo Spiffero lo stesso ex parlamentare “una vicenda che mi ha rovinato la vita, distrutto la reputazione”. Non si faceva molte illusioni, né coltivava grandi speranze Esposito nel pronunciamento del Csm, tanto più che la difesa di Colace sostenuta dall’ex procuratore capo di Torino Marcello Maddalena aveva sostenuto addirittura l’opinabilità di quanto sostenuto nella sentenza della Corte Costituzionale in cui era stato stabilito come quelle intercettazioni fossero state effettuate illegalmente e, nonostante questo addirittura utilizzate per sostenere l’accusa contro Esposito e altri indagati.

“Mi sono sbagliato”, la prima frase a caldo di Esposito. Poi spiega che “oggi si conclude con questa sentenza di primo grado, perché io sono garantista sempre e con tutti, una battaglia di verità. Ogni volta che la vicenda che mi ha riguardato è stato giudicata fuori a Torino sono stati censurati i comportamenti di chi ha condotto le indagini e le accuse sono cadute”. Ripercorrendo tutti questi anni, l’ex politico del Pd (a cui non ha rinnovato l’iscrizione) ammette che “condurre una battaglia come questa richiede un’energia particolare”. Io l’ho condotta seguendo sempre la legge e la Costituzione”. E proprio perchè rispetto la Costituzione, oggi dico che il pm e il gup oggi sono dei presunti innocenti con diritto di ricorrere in Cassazione”.