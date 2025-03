Salesiani: maltese don Fabio Attard 11° successore di don Bosco

Arrivano da tutto il mondo i messaggi di congratulazioni e felicitazioni a Don Fabio Attard, Sdb, eletto dal 29/o Capitolo Generale della Congregazione Salesiana come Rettor Maggiore per il sessennio 2025-2031, e in quanto tale XI Successore di Don Bosco. Fiducia, apprezzamento, stima, riconoscenza e preghiera in favore della sua missione sono i sentimenti che accomunano i pensieri espressi dalle diverse personalità, riferisce Ans Info Salesiana. Don Fabio Attard, 66 anni d'età, 45 di vita salesiana, è il primo salesiano maltese a ricoprire questo ruolo, nonché - cosa più singolare - il primo Rettor Maggiore eletto al fuori del Capitolo Generale. Personalità poliedrica e dotata di molti talenti, a convincere i Capitolari nella scelta della sua persona sono stati sia le numerose e disparate competenze - dalla ricerca teologica alla capacità organizzativa, dalla visione lungimirante allo spirito missionario -, sia la disponibilità al servizio ovunque gli sia stato richiesto: tanto nel Consiglio Generale, dove ha già servito per 12 anni come Consigliere per la Pastorale Giovanile, quanto al di fuori di esso, dove ha continuato ad operare negli ultimi cinque anni, in semplicità e umiltà, assolvendo gli incarichi affidatigli (dapprima come Responsabile della Formazione Permanente per i Salesiani e Laici in Europa, poi come Visitatore Straordinario per conto del Rettor Maggiore). Contattato telefonicamente al termine del primo scrutinio delle elezioni che lo avevano eletto Rettor Maggiore, don Attard, con voce calma, ma emozionata, così ha risposto alla domanda rivoltagli dal presidente del Capitolo Generale, don Stefano Martoglio, se accettasse o meno l'incarico: "Se i miei confratelli hanno riposto la loro fiducia in me, con la Grazia di Dio, farò del mio meglio". E mentre don Attard preparava in breve tempo il suo bagaglio per recarsi già nel pomeriggio a Torino, dove l'attendeva la festa per la cerimonia di professione di fede e l'omaggio dei suoi confratelli capitolari, sulle reti sociali e nelle comunicazioni telefoniche e digitali è esploso l'entusiasmo per questa nomina. Tra i primi a congratularsi con Don Attard c'è stato ovviamente il card. Ángel Fernández Artime, attualmente pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che ha guidato la Congregazione Salesiana per oltre 10 anni (2014-2024). "È stato per me un piacere salutare già qualche ora fa il nostro Rettor Maggiore, XI Successore di Don Bosco, Fabio Attard, e lo faccio ora attraverso Ans per esprimere i miei auguri, con tutto l'affetto, da Salesiano di Don Bosco - con un altro ruolo adesso, per servizio alla Chiesa, ma sempre con il cuore salesiano. Ho pregato davvero con fede e con grande desiderio del Santo Spirito!" "Carissimo don Fabio, Rettor Maggiore, tanti auguri! - ha proseguito ancora il card. Artime - Tutta la Congregazione e tutta la Famiglia Salesiana sono felici per la tua nomina e ti saremo accanto per rendere possibile questo meraviglioso, splendido, bellissimo, e anche impegnativo servizio! Tanti auguri, con l'affetto e la mia preghiera".