Canelli (Anci), preoccupa destinazione risorse fiscalizzate da Regioni

"Come Comuni abbiamo la preoccupazione, sotto il profilo tecnico, circa la destinazione delle risorse che andranno ad essere fiscalizzate a livello regionale, aspetto sul quale chiediamo un approfondimento. Questo perché non abbiamo a questo punto la certezza di poter continuare ad avere determinate risorse che riteniamo di fondamentale importanza per l'espletamento delle nostre funzioni fondamentali". Lo ha chiesto il delegato alla Finanza locale di Anci e sindaco di Novara, Alessandro Canelli, nel corso di una audizione in Commissione per il federalismo fiscale. "Detto questo - ha aggiunto - come comparto dei Comuni abbiamo bisogno di maggiore manovrabilità e elasticità su alcune partite, ma è chiaro che i Comuni devono essere in grado di dimostrare che stanno facendo qualcosa di efficace sul tema della riscossione, che va migliorata. Anche per questo sostengo che la delega finale è un'occasione per andare incontro al dettato costituzionale e allo spirito della legge delega 42 del 2009 che diceva che anche gli enti locali potevano avere una compartecipazione erariale. Questa, diciamo, è una grande occasione per rivedere l'assetto complessivo della finanza pubblica locale nel nostro Paese".