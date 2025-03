Staffetta rosa in Cisl, Maccari al posto di Tomasi Cont

Dopo dieci anni, Bruna Tomasi Cont ha lasciato la segreteria della Cisl Piemonte, dove ha svolto in tutti questi anni il ruolo di segretaria organizzativa, amministrativa e responsabile delle politiche di genere, per assumere altri incarichi all'interno del sindacato. Al suo posto è stata eletta, con 80 voti su 84, Cristina Maccari, attuale componente della segreteria della Cisl Torino-Canavese. Il cambio nella segreteria della Cisl regionale è stato ratificato dal consiglio generale riunito a Torino, alla presenza dei segretari regionale e nazionale, Luca Caretti e Giorgio Graziani. "La Cisl è un sindacato forte e innovatore e soprattutto capace di raccogliere la sfida del futuro" ha detto Bruna Tomasi Cont. A raccogliere il testimone di Bruna Tomasi Cont la pinerolese Cristina Maccari, 50 anni, attuale componente della segreteria Cisl Torino-Canavese. In Cisl dal 2001, inizia come operatrice all'Ufficio vertenze Cisl, e dal 2009 al 2013 segue il mercato del lavoro maturando una importante esperienza nell'ambito della contrattazione, degli ammortizzatori sociali e della formazione continua. Nel giugno del 2016 viene eletta componente di segreteria della federazione dei metalmeccanici torinesi e a fine 2019 entra a far parte della segreteria Cisl Torino-Canavese occupandosi, tra l'altro, di mercato del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e politiche di genere. "Metto a disposizione della segreteria regionale - ha detto Macari - tutta l'esperienza maturata in questi anni di impegno e attività sindacale. Mi metto in ascolto, con la stessa voglia di imparare e di fare sempre di più e meglio per tutte le persone che credono in noi e che ci onoriamo di rappresentare". La nuova segreteria della Cisl Piemonte è ora formata da Luca Caretti (segretario generale), Cristina Maccari e Gianni Baratta.