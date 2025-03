Pd regionale Piemonte, no a divieto velo proposto dalla Lega

"Esprimiamo fermo dissenso nei confronti della proposta avanzata dalla Lega di introdurre un divieto assoluto di indossare burqa e niqab in tutti i comuni della nostra regione. Questa iniziativa, mascherata da una pretesa necessità di garantire la sicurezza, non è altro che un tentativo strumentale di alimentare divisioni e paure tra i cittadini". Ad affermarlo, in una nota, sono la presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale del Piemonte, Gianna Pentenero, e la consigliera regionale Pd Nadia Conticelli, dopo che lunedì la Lega, prima firmataria la consigliera comunale e parlamentare Elena Maccanti, ha presentato una mozione affinché Torino introduca il divieto di portare nei luoghi pubblici burqa e niqab che coprono il volto. "La Lega, nel suo intento di cavalcare l'onda della polemica, sta riproponendo - proseguono Pentenero e Conticelli - una battaglia che non ha nulla a che vedere con la sicurezza pubblica, ma tutto a che fare con l'intolleranza e la discriminazione. È inaccettabile che venga messa in discussione la libertà di espressione e i diritti individuali di una parte della nostra comunità, in nome di una presunta sicurezza, che si traduce in realtà in una stigmatizzazione di culture e tradizioni". "La vera sicurezza - concludono - si costruisce attraverso la coesione sociale, non con divieti discriminatori che colpiscono una parte della popolazione. La nostra regione ha sempre rappresentato un modello di accoglienza e rispetto per le diversità: non permetteremo che la propaganda politica della Lega distrugga questo patrimonio".