POLITICA & GIUSTIZIA

Bigliettopoli, Caporetto per Colace: assolto pure l'imprenditore Muttoni

Dopo l'ex parlamentare Esposito, pure l'ex re dei concerti ne esce immacolato. "Sono moderatamente contento, ma provo tanta amarezza" dice. Così crolla un'indagine iniziata dieci anni fa dal pm torinese, assente in aula dopo la condanna di ieri del Csm

Sei condanne e sette assoluzioni: con questa sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata dal giudice Paolo Gallo, si è concluso il processo di primo grado denominato Bigliettopoli, frutto di una inchiesta iniziata circa dieci anni fa. I reati contestati a vario titolo agli indagati sono corruzione, turbativa d’asta, traffico di influenze illecite e rivelazione di segreti d’ufficio. È stato assolto (e prescritto per un capo d'imputazione) Giulio Muttoni, patron della nota società promotrice di spettacoli musicali Set up live, così come Roberto De Luca, numero uno di Live Nation Italia.

La pena più alta è stata inflitta all'ex capo scorta del pubblico ministero Andrea Padalino, Davide Barbato, difeso dall’avvocato Roberto Salaniti, condannato a 2 anni, 3 mesi e 15 giorni, ma solo per i reati di accesi abusivi e assolto per tre casi di corruzione. Il pm aveva chiesto per lui otto anni. Le altre condanne riguardano imputati che all’epoca dei fatti erano dipendenti comunali e appartenenti delle forze dell’ordine. Muttoni è stato da alcuni reati assolto e da altri prescritto. Nell’inchiesta era stato coinvolto anche l’ex senatore del Pd Stefano Esposito, oggi in aula, che ha abbracciato l'amico Muttoni dopo la sentenza. La sua posizione era però stata archiviata dopo che la Consulta aveva dichiarato illegittime circa 500 intercettazioni a suo carico. Per questa vicenda il Csm ha sanzionato ieri il pm Gianfranco Colace, con il passaggio alla funzione civile, trasferimento a Milano e perdita di un anno di anzianità. Colace non era oggi in aula.

Il pm Colace aveva chiesto quattordici condanne per complessivi 48 anni di reclusione. Per Muttoni erano stati chiesti 18 mesi per il reato di corruzione impropria, riferito alla cessione di biglietti omaggio in cambio di favori. Per il sovrintendente di polizia Barbato, già capo scorta di Padalino (ex pm della procura di Torino non indagato), erano stati chiesti otto anni di carcere. La parte del processo che riguardava l'ex senatore Esposito, come detto, era stata trasferita a Roma per ragioni di competenza territoriale ed era stata poi la stessa procura della Capitale a chiedere e a ottenere l’archiviazione del procedimento. “Se ripenso a tutta la vicenda nel complesso provo amarezza, molta amarezza, perché avrei preferito decidere io quando andare in pensione e non farmelo dire da altri. Però oggi siamo moderatamente contenti. So di essere una brava persona e di non aver mai fatto niente di male nella mia vita” ha affermato Muttoni, dopo la lettura della sentenza.

Sono passati quasi dieci anni da quando era iniziata l’inchiesta del pm Colace, chiusa il 15 ottobre 2020. Tutto ruota intorno a una serie di presunte anomalie sulla gara per l’affidamento del Terzo Forum mondiale dello Sviluppo Economico, che si è svolto a Torino nel 2015, e sulla revoca di un’interdittiva antimafia spiccata dalla prefettura di Milano in occasione dell’Expo 2015. Le indagini, poi, avevano fatto emergere una rete di presunti favori tra volti di spicco del capoluogo e non solo. Il “regista” sarebbe stato l’imprenditore torinese Muttoni, indagato per corruzione impropria. I biglietti dei grossi show a Torino erano diventati, secondo la procura, regali con cui scambiare favori, in vari ambiti. Un castello che con quest'ultima sentenza è crollato.