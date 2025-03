Sindacati Piemonte, servono più risorse per coprire costi Rsa

Sul fronte delle Rsa "occorrono risorse, impegno e serietà da parte delle istituzioni: gli anziani non sono un ingombrante scarto, ma i nostri familiari che con fatica hanno costruito questo mondo". Lo affermano le segreterie regionali di Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, che "ritengono urgente e prioritario un confronto con la Regione" perché "è ora di cambiare ma serve un nuovo modello, non aumenti di tariffe". "La richiesta - spiegano le segreterie dei pensionati dei sindacati confederali - arriva dopo un'attenta analisi delle attuali condizioni delle Rsa, che spesso si configurano come semplici luoghi di custodia, piuttosto che ambienti di reale cura e assistenza. Occorre invece riformare il sistema di accreditamento garantendo standard elevati di assistenza sanitaria, migliorare la qualità del servizio e le condizioni lavorative del personale, evitare che gli aumenti tariffari ricadano sulle famiglie, garantendo nel contempo un numero più elevato di convenzioni". "Attualmente - rimarcano - il costo della permanenza in una Rsa in Piemonte varia tra i 2.500 e gli oltre 3.500 euro al mese solo per un posto letto, una spesa insostenibile per molte famiglie. Il governo e la Regione devono destinare maggiori risorse per garantire un modello assistenziale più equo". I sindacati esprimono inoltre "gravissima preoccupazione per un emendamento votato a maggioranza nella Commissione Parlamentare che dovrebbe essere inserito nel Ddl sui Lea che, se confermato, permetterebbe la riduzione della copertura dei costi oggi a carico del Servizio sanitario nazionale".