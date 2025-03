Corecom, tagliato il traguardo delle 100mila istanze gestite

Il Corecom del Piemonte taglia il traguardo delle 100mila istanze le istanze di contenzioso gestite da quando l'Agcom nel 2004 gli ha conferito la delega sulla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori della comunicazione elettronica. In questi venti anni di attività, migliaia di piemontesi hanno usufruito del servizio, completamente gratuito, che dirime le situazioni di conflitto con gli operatori telefonici, facendo ottenere storni e rimborsi. Nel 2024 le istanze di contenzioso gestite dal Corecom del Piemonte sono state 4038, e la percentuale di accordi - in aumento rispetto al passato - è stata dell'87,48%, con rimborsi e storni per 1,2 milioni euro. Ci sono state anche 474 domande per l'attivazione d'urgenza del servizio sospeso, di cui 346 soddisfatte con la riattivazione spontanea da parte dell'operatore. "In un mondo sempre più connesso - sottolinea il direttore del Corecom piemontese, Vincenzo Lilli - il nostro ruolo diventa ancora più strategico. Le conciliazioni non sono solo un servizio ma un diritto fondamentale per il cittadino e uno strumento di equilibrio nel mercato delle telecomunicazioni. Avere superato le 100mila istanze nel 2024 è per noi un motivo di orgoglio, nonostante la flessione del numero avvenuta negli ultimi anni a causa della digitalizzazione della procedura e della maggiore attenzione dei gestori per i clienti. Questa attività non solo riduce il contenzioso legale, ma migliora anche il rapporto di fiducia tra cittadini e aziende, incentivando pratiche commerciali più trasparenti e corrette". "Tra gli obiettivi che il Corecom si è prefisso nel 2025 - aggiunge Lilli - c'è quello di promuovere l'alfabetizzazione digitale nelle scuole, affinché gli adulti di domani abbiano le conoscenze necessarie per sfruttare al meglio le opportunità del mondo digitale in modo critico e consapevole". Il percorso educativo, destinato agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolato in 10 moduli per un totale di 10-20 ore di formazione ed è propedeutico al rilascio del patentino digitale. Le attività del Corecom sono però più ampie e spaziano dai programmi dell'accesso alla vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di par condicio nel periodo elettorale e referendario, fino al contrasto del cyberbullismo e alla tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali.