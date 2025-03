SANITÀ & POLITICA

Intramoenia, Molinari "smentisce" Schael (e il suo governo)

La Lega vuole rivedere la riforma Bindi e consentire maggior tempo ai medici per le visite private. La posizione del capogruppo stride con la linea del ministro Schillaci, ma soprattutto con quella del commissario della Città della Salute di Torino (e dell'assessore FdI Riboldi)

Per la Lega la Bindi ha fatto il suo tempo. Il partito di Matteo Salvini, presentando oggi le dieci proposte per potenziare la sanità italiana, mette nel mirino la riforma sanitaria della ministra dei governi Prodi e D’Alema. A sottolineare la necessità di superare e aggiornare l’istituto della libera professione (la cosiddetta intramoenia) da parte dei medici dipendenti dal servizio sanitario pubblico è il capogruppo alla Camera e segretario del parito in Piemonte Riccardo Molinari .

“Serve il part-time nel pubblico per lavorare anche nel privato”, dove l’attrattività verso il personale è scesa precipitosamente e dove, come ricorda il parlamentare alessandrino, “resta un tema salariale” che la Lega propone di risolvere “superando i vent'anni di rodaggio della lege Bindi, un grande freno alla possibilità degli operatori sanitari di lavorare nel pubblico e allo stesso tempo avere anche una nuova attività privata”

Dunque mentre da mesi si dibatte proprio sull’intramoenia e, in particolare, sulla sua mancata regolamentazione come tema legato alle liste d’attesa, dal Carroccio arriva la proposta di rivedere questo sistema che, così com’è oggi: “Allontana tante eccellenze professionali dal sistema sanitario nazionale. La proposta che facciamo – spiega Molinari – è di superare questo modello e tornare alla possibilità di avere contratti part-time nella sanità pubblica permettendo a chi fa questa scelta di poter anche operare privatamente. Questo – sostiene il leghista – aiuterebbe a evitare la fuga dal sistema sanitario nazionale, aiuterebbe a dare un contenuto a riempire le case della salute, con la medicina territoriale”.

Una sortita quella del partito di Salvini, sul terreno della sanità, che senza dubbio rappresenta un avviso, non si sa quanto amichevole, ai naviganti della maggioranza, ministro della Salute Orazio Schillaci in testa. E se quest’ultimo ha più volte rimarcato la necessità di contemperare la libera professione con le prestazioni erogate in regime istituzionale evitando, come invece accade da tempo, che i tempi di attesa pagando solo il ticket siano lunghissimi e mettendo mano al portafogli si abbreviano moltissimi, l’intervento di Molinari sembra avere eco anche nella sua regione. In Piemonte la questione dell’intramoenia è da tempo al centro del dibattito, rinfocolato dalla prospettiva che l’insediamento lo scorso primo marzo al vertice della Città della Salute del commissario Thomas Schael possa portare in alcuni casi addirittura alla sospensione temporanea della libera professione. Nella sua precedente esperienza in Abruzzo, il manager tedesco aveva sospeso l’intramoenia per alcune prestazioni fino a quando non erano stati recuperati ritardi sul fronte delle visite e egli esami forniti, dagli stessi medici, ma in regime di servizio sanitario.

Pur con un approccio meno rigido, lo stesso assessore alla Sanità, Federico Riboldi, di Fratelli d’Italia non ha mai escluso categoricamente questa eventualità nel rispetto dei pazienti, seguendo di fatto la linea tracciata dal ministro suo compagno di partito. Insomma la cura proposta dalla Lega attraverso il suo capogruppo potrebbe avere, come effetti collaterali, più di un mal di pancia tra gli alleati meloniani.