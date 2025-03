POLTRONE & SOFÀ

Legalità, l'acuto del Soprano. Duello tra toghe in Piemonte

Manovre per il rinnovo dell'Orecol, l'organismo regionale di controllo. Il presidente uscente cerca la riconferma, ma deve vedersele con il veto dei Fratelli. Spunta l'ex pm Rinaudo che piace ai meloniani (e a Cirio), ma ha già una nutrita collezione di incarichi

Già quando venne istituito, nel 2023, gli squilli di tromba del centrodestra in versione legalitaria non coprirono del tutto gli interrogativi sulla sua reale utilità. Aspetto, quest’ultimo, che se pur riaffiorato ripetutamente non inficia la classica corsa alla poltrona di Orecol, l’organismo regionale per il controllo collaborativo che, istituzionalmente, ha come obiettivi la trasparenza e il contrasto dell'illegalità negli atti amministrativi della Regione Piemonte e delle partecipate regionali oltre a maggiori controlli sulla gestione delle ingenti risorse del Pnrr.

La fine del suo primo mandato e la chiusura, lo scorso 17 marzo, del bando per gli aspiranti componenti più che sciogliere i dubbi su quanto sia servito, pare la più classica corsa a una poltrona posti che non sarà magari di prima fila nel vasto sottogoverno regionale, ma di sicuro interesse. Non foss’altro che per la remunerazione che nel caso del presidente è di 3.452 euro lordi al mese e si sa che pure questo, insieme a prestigio ammantato dall’abito del civil servant, conta.

A guidare l’Orecol nel primo triennio, in cui c’è pure stato l’inciampo di un membro finito indagato nell’ambito di un’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta e per questo dimessosi, è stato l’ex presidente della Corte d’Appello di Torino Arturo Soprano. L’ex magistrato pochi giorni prima della chiusura del bando era stato visto varcare l’ingresso del grattacielo della Regione per salire al quarantesimo piano dove il governatore Alberto Cirio, rinnovandogli stima e apprezzamento, lo avrebbe indirizzato però verso via Alfieri, giacché spetta al Consiglio regionale nominare tre dei cinque componenti, tra cui il presidente, lasciando all’esecutivo le altre due posizioni.

Un percorso, quello verso la riconferma, che per Soprano non pare essere propriamente in discesa. Nella maggioranza, specie in Fratelli d’Italia, si fa notare che potrebbero presentarsi alcune criticità, tra cui la contemporanea presenza nell’analogo organismo della Lombardia e, più ancora, le sue non propriamente apprezzate battaglie fatte quando sedeva nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt. La voce di un veto posto da FdI circola nei corridoi di via Alfieri, dove peraltro risuona il nome alternativo che il principale azionista della coalizione di maggioranza avrebbe in mente o, comunque, sul quale starebbe ragionando. Anche in questo caso si tratta di un ex magistrato, molto noto per la sua carriera da pubblico ministero nelle inchieste più scottanti egli ultimi decenni, a partire dal terrorismo per proseguire con il fronte NoTav e i centri sociali.

Pur mai intruppato in correnti della magistratura, le posizioni di destra di Antonio Rinaudo sono note, così come i suoi molteplici ruoli cui è stato chiamato dopo aver lasciato la toga. Ottimi e consolidati rapporti con il governatore, anche su Rinaudo tuttavia potrebbero palesarsi alcune riserve, non sul profilo, piuttosto proprio legate agli incarichi già ricoperti, dal comitato etico di Città della Salute all’organismo (peraltro scomparso dai radar) voluto dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi e dallo stesso Cirio per controllare le procedure legate alla realizzazione dei futuri ospedali, nonché direttore della sede piemontese di Eurispes e in ultimo chiamato come consulente per le Universiadi dall’allora assessore leghista Fabrizio Ricca.

Aggiungerà a questi ruoli anche quello di presidente dell’Orecol? La questione, tutta giocata all’interno del centrodestra con il pallino nelle mani di Fratelli d’Italia, è aperta. Certo, se non si affacceranno altri profili, la scelta per quell’organismo nato sull’onda della spazzacorrotti e la necessità per il centrodestra di dare un segnale forte sul fronte della legalità, sembra essere ristretta a due ex toghe. E proprio i loro profili e l’habitus professionale pongono quel ruolo, in qualche modo da maneggiare con cura da parte della politica. Non va dimenticato, per intenderci, che proprio all’atto del suo insediamento Soprano mise in evidenza i limiti di quell’incarico e dell’organismo stesso, per sua natura meramente consultivo e, appunto, collaborativo. La stessa promessa di portare tutto in Procura qualora avesse incocciato qualche fumus di illegalità, fatta all’epoca da Soprano di fronte a un Cirio un po’ basito, aprì la politica a più di un ragionamento sulle competenze dell’organismo, specie se appunto guidato da un magistrato. Come avvenuto fino ad oggi e verosimilmente come avverrà in futuro, anche nel caso si cambi il presidente.