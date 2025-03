Intesa Sanpaolo rafforza il dialogo con imprese e manager

La divisione Imi corporate & investment banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha scelto Vicenza per dare avvio a Obiettivo Italia 2025, un percorso dedicato all'incontro tra figure chiave della banca ed esponenti di primo piano e top manager del mondo imprenditoriale e del settore pubblico del Paese. L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, si rinnova dopo l'ampio apprezzamento ricevuto nel 2024, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il valore del dialogo e del supporto strategico offerto alle aziende su specifici filoni di business di particolare attualità. Obiettivo Italia 2025 nasce con l'intento di offrire alle aziende strumenti concreti per affrontare le sfide di un contesto economico in continua evoluzione. I vari incontri saranno occasione di networking e confronto tra imprese e manager di Intesa Sanpaolo. Le otto tappe si svilupperanno durante tutto l'arco dell'anno, toccando diverse località, rappresentanti di altrettante aree che sono epicentri del tessuto economico del Paese, fra cui Vicenza, Firenze, Lonato del Garda (Brescia), Torino, Bologna, Milano, Napoli, per poi concludersi nella Capitale. "Con Obiettivo Italia vogliamo consolidare il nostro ruolo di partner strategico per i clienti, affiancandoli in un contesto che richiede sempre più visione, innovazione e capacità di adattamento. Il nostro impegno è fornire soluzioni e servizi di advisory su misura, valorizzando le eccellenze dei territori e accompagnando le aziende in un percorso di crescita", afferma Michele Sorrentino, responsabile Imi Cib Italian Network di Intesa Sanpaolo. "Il progetto - prosegue - consolida la strategia della divisione Imi Cib volta a potenziare il sodalizio con i champion italiani che operano nei diversi settori produttivi e finanziari".