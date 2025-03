SLIDING DOORS

Da presidente Pd alla corte di Cirio, Biondelli approda in Forza Italia

L'ex parlamentare e sottosegretario sta per annunciare il suo passaggio tra gli azzurri. Al suo fianco una piccola pattuglia di militanti e amministratori locali. Il partito di Tajani si conferma refugium peccatorum per le anime in pena di destra e sinistra

Ha levato le tende a dicembre, ma ci ha messo poco a trovare una nuova casa. L’ex sottosegretario Franca Biondelli annuncerà nei prossimi giorni il suo approdo in Forza Italia, che prosegue la sua campagna acquisti andando a pescare non solo tra le prime e seconde linee degli alleati di centrodestra. Una sorta di refugium peccatorum per le anime in pena di entrambi gli schieramenti. Due mandati in parlamento, dal 2008 al 2018, sottosegretario nei governi Renzi e Gentiloni, Biondelli è stata anche presidente del Pd in Piemonte e considerata nel decennio passato tra le persone più vicine a Piero Fassino. Da qualche anno era scomparsa dai radar, salvo poi ricomparire a gennaio scorso con una lettera polemica nei confronti del suo partito dal quale annunciava una sorta di auto sospensione sua e – in modo un po’ irrituale – quella di altre duecento persone. Si scoprì dopo che alcuni non sapevano neanche di quella lettera, “uno di loro era addirittura mancato” confida un dirigente dem novarese. In quella lettera Biondelli se la prese direttamente con il segretario regionale Mimmo Rossi, anche lui novarese, per la sua gestione “divisiva, litigiosa e personalistica”.

Nata e cresciuta a Borgomanero, è lì che Biondelli conserva il suo feudo elettorale ed è tra quei comuni al confine con la provincia del Vco che ha ancora qualche amministratore locale che a lei fa riferimento e che potrebbe seguirla nella sua nuova avventura alla corte di Alberto Cirio e Antonio Tajani. Tra loro potrebbe esserci la nipote Sonia, consigliera comunale a Borgomanero, e l’ex segretario cittadino del Pd di Borgomanero Hassan Pagano. Già un anno fa spifferi da Novara raccontavano di un avvicinamento del governatore a Biondelli, si diceva che Cirio le avesse offerto un posto alle regionali nella sua lista civica. Sembrava cosa ormai fatta, ma poi lei si tirò indietro e per un po’ quella pista si raffreddò. Negli tempi una nuova accelerazione grazie anche ai buoni uffici di Maurizio Gasparri, con il quale l’ex presidente del Pd avrebbe un rapporto diretto che risale proprio ai suoi due lustri romani: sarebbe stato lui il regista dell’operazione, benedetta ovviamente dal governatore-vicesegretario.