Pd Piemonte, "sanità a un passo dal baratro finanziario"

"La sanità piemontese è a un passo dal baratro finanziario e il silenzio della giunta regionale è inaccettabile". È questo l'allarme lanciato da Gianna Pentenero, presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Partito Democratico, che insieme ai consiglieri Dem ha presentato un'interrogazione urgente per fare chiarezza sugli obiettivi di efficientamento economico-finanziario imposti alle Asl e Aso piemontesi con la deliberazione della Giunta Regionale "La delibera - spiega Pentenero - ha fissato pesanti obiettivi di risparmio, con tagli significativi per tutte le altre aziende sanitarie. Tuttavia, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, questi tagli non sarebbero sufficienti: il sistema sanitario piemontese rischia un disavanzo di 700 milioni di euro per il 2025, una cifra che potrebbe far scattare il piano di rientro forzato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali". Il Pd chiede all'assessore alla Sanità Federico Riboldi di chiarire se gli obiettivi di risparmio stabiliti a febbraio siano ancora validi o se, a seguito delle pressioni della direzione Sanità, siano stati ulteriormente incrementati. "Se davvero - prosegue Pentenero - il Piemonte deve tagliare altri 300 milioni di euro, siamo di fronte a uno scenario drammatico che rischia di compromettere gravemente i servizi ai cittadini e di portare la nostra sanità sotto il controllo diretto del Governo centrale".