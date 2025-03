SANITÀ

Medici di famiglia, riforma al palo.

J'accuse del ministro alle Regioni

Ancora nessun passo in avanti verso il discusso passaggio dei professionisti alle dipendenze delle Asl, osteggiato da gran parte dei sindacati dei camici bianchi. Schillaci accusato di inerzia, ribatte puntando il dito contro i ritardi delle amministrazioni regionali

Più che un confronto, quello tra Governo e Regioni sui medici di famiglia, ormai pare un conclamato scontro. E il botta e risposta tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e gli enti cui spetta erogare i servizi sanitari non promette nulla di buono, avvalorando le previsioni di un percorso accidentato e dalla meta incerta. La questione è quella della riforma della medicina territoriale e, in particolare, il nuovo status giuridico dei medici di medicina generale che nelle intenzioni del ministro dovrebbero non più essere come fino ad oggi dei liberi professionisti convenzionati con il sistema sanitario nazionale, bensì dei dipendenti delle Asl a tutti gli effetti.

Una rivoluzione osteggiata con iniziative a dir poco eclatanti e in alcuni casi discutibili dalla Fimmg, il principale sindacato dei camici bianchi, ma che trova posizioni differenti tra le Regioni. Anche per questo, la situazione è di stallo pur senza accuse reciproche circa la responsabilità di tutto ciò. Pochi giorni fa dalla Conferenza delle Regioni erano partiti messaggi inequivocabili verso il ministero di Lungotevere Ripa per manifestare disagio e disappunto per quella che era stata definita “inerzia” dello stesso dicastero: “Sarebbe un intervento strettamente collegato con la riorganizzazione della medicina territoriale prevista nel Pnrr, una iniziativa che costituirebbe una appropriata risposta alle esigenze e ai bisogni della popolazione, un intervento incisivo sull'appropriatezza delle prescrizioni e sulle liste d'attesa”.

Oggi la risposta piccata di Schillaci. “Leggo che ci sarebbe disagio da parte delle Regioni su una presunta inerzia del Governo sulla riforma dei medici di famiglia. Un disagio – scrive in una nota il ministro – che trovo francamente alquanto singolare data l'importanza del tema. Ricordo che al termine del vertice a Palazzo Chigi, le Regioni si sono riservate di avviare un confronto tecnico in sede di Conferenza per poi presentare un documento al Governo. Lo stiamo ancora aspettando”. Parole dure che fanno seguito a quelle messe nero su bianco sempre da Schillaci alcuni giorni addietro per chiedere a una serie di Regioni di accelerare sugli interventi per ridurre le liste d’attesa, rimarcando come “non sia più sostenibile che in alcune Regioni le liste siano ancora immotivatamente e illegalmente chiuse, costringendo i cittadini a rivolgersi ai media per vedere garantito un proprio diritto costituzionale”.