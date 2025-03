Cirio, Vehicle Valley dimostra centralità manifattura e auto

"La Vehicle Valley Piemonte avrà un ruolo di protagonismo per segnalare, ancora di più, come l'industria manifatturiera e soprattutto dell'auto continui a rappresentare non solo il passato glorioso della nostra regione, ma il presente e soprattutto il futuro". A dirlo il presidente della Regione, Alberto Cirio, in occasione della nascita ufficiale della nuova associazione e brand legato al settore della mobilità piemontese. "Con la presentazione di oggi - aggiunge - si dà anche un contenuto visivo alla storia di questa città e del Piemonte, dove l'auto è nata e si è sviluppata. Vvp si inserisce inoltre appieno anche nel cambio di passo che c'è stato, a livello nazionale, nei rapporti fra Stellantis e il nostro paese", sottolinea, ricordando che "vedremo fra pochi mesi, a novembre, l'arrivo del secondo modello a Mirafiori, che è ciò che ci riporterà, secondo le stime, a poter parlare di 140-150 mila veicoli l'anno prodotti in quello stabilimento. Che vuol dire anche - conclude - dare una risposta concreta alle migliaia di lavoratrici e lavoratori, istituzioni, e a tutti quelli che sono scesi in piazza chiedendo il secondo veicolo per il futuro di Mirafiori".