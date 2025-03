"Eccellenza Piemonte" brand per altre produzioni

"Eccellenza Piemonte" un domani potrebbe diventare il marchio che accompagnerà non solo l'agroalimentare, ma anche le altre produzioni artigianali e industriali di qualità piemontesi. Questo è quanto si augura l'assessore al Commercio, agricoltura e cibo, caccia e pesca, parchi della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, che ha presentato a Roma, ad 'Agricoltura È', insieme al vicepresidente della giunta regionale Elena Chiorino, il nuovo brand. "Sarà il brand - sottolinea l'assessore - che accompagnerà la grande produzione tipica piemontese in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo, per dare identità e percezione alla regione che da sola rappresenta il 25% dei prodotti tipici italiani, a allo stesso tempo per generare più immagine e quindi più reddito per i nostri grandi produttori. Piemonte Is, Piemonte È... innovazione, ricerca, qualità ed eccellenza… ma, con un minimo di autoreferenzialità, noi possiamo anche leggerla secondo il nostro dialetto - ha continuato Bongioanni - . Chissà se domani 'Eccellenza Piemonte' potrà diventare il marchio che accompagnerà anche altre produzioni artigianali e industriali di qualità piemontese. Ora iniziamo un grande percorso condiviso con le associazioni datoriali, con i nostri consorzi e con i nostri imprenditori". In molti hanno visitato lo stand del Piemonte e degustato le specialità agroalimentari presentate. Tra questi anche presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri ha chiuso la manifestazione, il ministro Francesco Lollobrigida, promotore dell'evento e il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.