ACCADEMIA

Università, tonfo dei Pro Pal

Hanno occupato l'ateneo di Torino, lo hanno trasformato in un bivacco dell'antagonismo tenendo in ostaggio persino il rettore. Ma alle urne la lista Cambiare rotta prende un pugno di voti. Exploit di Obiettivo studenti (cattolici e moderati)

Hanno occupato l’Università, l’hanno trasformata per settimane in un bivacco dell'antagonismo, consentito la celebrazione di una messa islamica nel grande androne d’ingresso. Hanno intimidito gli altri studenti, bloccato dibattiti e iniziative all’interno dell’ateneo, interrotto l’inaugurazione dell’anno accademico, preso in ostaggio persino il rettore Stefano Geuna e il Senato accademico, e alla fine s’è scoperto che non rappresentano nessuno. È la fotografia scattata dalle elezioni per i rappresentanti degli studenti in cui su 14.225 votanti (il 16,7% del corpo studentesco), i Pro Pal della lista “Cambiare rotta” hanno ottenuto la miseria di 436 voti, penultimi tra le otto sigle che si sono presentate. Insomma, valgono poco più del 3 per cento degli universitari, nonostante una visibilità che nessun altro ha avuto in questi mesi.

All’Università di Torino si votava per eleggere i rappresentanti degli studenti al Senato accademico, nelle facoltà e all’interno del consiglio di amministrazione; le due liste più votate sono risultate quelle di Studenti indipendenti (centrosinistra) con 3.960 voti e Obiettivo studenti, area cattolica di estrazione ciellina (3.630 voti). In crescita anche UniversiTo, formazione d’ispirazione tecnica e pragmatica, forte a Medicina, i cui rappresentanti si distinsero per aver contestato le occupazioni dello scorso anno. Loro passano dai 2.679 voti del 2023 ai 3.056 di quest’anno. Appena sopra i mille voti anche Run, legata al Pd, nata da una costola di Studenti indipendenti, che è arrivata a 1.004, mentre a tre cifre si fermano il Fuan (propaggine universitaria di Gioventù nazionale, a sua volta organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia) che quasi triplica le sue preferenze beneficiando della scomparsa di Di Più e passa da 254 a 695 voti. In fondo alla classifica le ali più estreme della sinistra: Fronte della gioventù comunista (504) e Cambiare rotta, appunto, con 436 voti, davanti solo all’Udu (Unione degli universitari), un tempo forza principale della sinistra in ateneo, che crolla da 745 a 376 voti.

Una curiosità: a Giurisprudenza, facoltà in cui insegnano due candidati rettori - il moderato Raffaele Caterina e la collega Laura Scomparin, vicina al Pd - Studenti indipendenti non ottengono neanche un eletto, mentre a fare il pieno è Obiettivo studenti e il Fuan e passa da 1 a 5 rappresentanti.