GRANA PADANA

Lega, Autonomia dopo il congresso.

FdI: "Calderoli non mostri i muscoli"

Strigliati i colleghi inadempienti, il ministro delle Regioni avvisa: "Chi c'è c'è, io vado avanti". Tra chi non ha fornito i pareri Pichetto e Urso. La bacchettata del meloniano Balboni. A Padova kermesse con Salvini, Fedriga, Fontana e Zaia (che spinge più in là il voto)

Appena chiusi i battenti di un congresso che s’annuncia senza aspettative né sorprese, per la Lega incomincerà la partita vera. E tra ipotesi di vicesegreterie per Roberto Vannacci e innamoramenti trumpiani di Matteo Salvini, ci vuole uno della vecchia guardia come Roberto Calderoli per cercare di tenere poppa alle sorgenti e del Po e prua al federalismo, remando verso l’autonomia.

Tra la pletora di colonnelli fedeli spesso fino ad mettersi proni al Capitano, lui senza inficiare la fedeltà è tra i pochissimi, forse l’unico a permettersi di dire ciò che pensa e fare quel che ha detto. Mica s’è messo i guanti in consiglio dei ministri per dire ai molti colleghi riottosi nel fornirgli i pareri sulle rispettive materie che “pareri o no, io vado avanti comunque”. Risultato: la gran parte ha fatto i compiti in fretta. E a quelli che ancora cincischiano, come il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto, quella del Lavoro Elvira Calderone e pure Adolfo Urso per le Imprese e Made in Italy, Calderoli dice: “Ora basta. Anche se non avrò quei pareri, appena finito il congresso porto il testo in consiglio dei ministri. Chi c’è, c’è”.

Sulla legge delega non fa mistero di voler stringere i tempi il ministro per gli Affari Regionali, interprete autentico e a tratti pure un po’ solitario del core-business di un partito preda da tempo di un’azione centrifuga rispetto ai fondamentali storici, ma anche a quei temi parsi non a torto all’elettorato meno centrali rispetto ad altri. E l’elettorato i segnali di non aver gradito li ha dati e li dà. Non solo gli elettori, peraltro.

Pur escludendo inimmaginabili cambi di leadership e risultando difficile prevedere attacchi diretti alla linea del segretario nel corso del congresso, i segnali che non hanno mai smesso di arrivare dai governatori leghisti del Nord e di tutta quella classe dirigente non proprio entusiasta dei legami con l’ultradestra europea, così come della trumpizzazione del partito, questi segnali insomma sembrano farsi ancora più evidenti proprio nell’approssimarsi dell’assise fiorentina e, non meno, della spinta che Calderoli è pronto a dare il giorno dopo alla legge delega sull’autonomia.

Di tutto questo si potrà avere ulteriore evidenza domani dall’ultima tappa degli eventi precongressuali, in programma alla Fiera di Padova. Già il tema scelto per la kermesse nel Nord Est è indicativo: “Tutta un’altra efficienza. La sfida dell’autonomia”. Non meno eloquente il parterre. Oltre al padrone di casa, ovvero il governatore del Veneto Luca Zaia che annuncerà la richiesta al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di spostare le elezioni regionali dal prossimo ottobre alle primavera del 2026 (e già qui lo scenario si fa oltremodo interessante), a discutere di autonomia con Salvini ci sarà il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, ma anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Oltre, naturalmente, a Calderoli che se tanto da tanto non si farà turbare i sonni dagli avvertimenti rivoltigli dal partito di Giorgia Meloni.

A mettere le mirino il ministro leghista è toccato ad Alberto Balboni, presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato. “Non condivido il tono usato dal ministro Calderoli, anche se è comprensibile e legittimo premere per riavviare il processo legislativo necessario a completare l'utonomia differenziata, legge – ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia - che serve ad attuare il titolo V della Costituzione e quindi costituisce parte integrante del programma dell'intera coalizione”. Per Balboni, che certo non parla a titolo personale, “mostrare i muscoli però è l'esatto contrario di ciò che serve adesso, ora servono armonia e concertazione sia nella maggioranza che nel governo”. Repliche dal fronte della Lega, interessanti per capire quanto quadrato si faccia attorno al padre della riforma sull’autonomia, attese domani da Nord-Est.