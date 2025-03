Torino: sciopero dei metalmeccanici

Si sono radunati in centinaia questa mattina in piazza Arbarello a Torino per lo sciopero nazionale dei metalmeccanici. La richiesta è il rinnovo del contratto nazionale. Al termine del corteo, in via Fanti, interverranno i segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Rocco Cutrì, Edi Lazzi, Luigi Paone, alcuni lavoratori e con le conclusioni del segretario generale Fim, Ferdinando Uliano. Presenti anche alcuni parlamentari come l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino (M5s), la vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e sinistra.