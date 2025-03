Uncem, Trenitalia e Rfi diano risposte sui disagi in Valsusa

"È singolare e stupefacente che Trenitalia ed RFI non abbiano incontrato i sindaci stamani a Porta Nuova. Un dialogo efficace lo avremmo auspicato tutti, Primi cittadini e pendolari. Fanno bene i sindaci a mobilitarsi, sbaglia invece profondamente Trenitalia a evitare il dialogo". Lo afferma Marco Bussone, presidente Uncem, che questa mattina ha partecipato alla mobilitazione sul treno e in stazione dei sindaci della Val di Susa contro i disagi. "I servizi vanno migliorati e, parallelamente, sulla linea verso la Francia, la fermata a Bardonecchia deve essere ripristinata. La Regione può fare una azione politica forte e decisiva, maggioranza e opposizione insieme. Con il Presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero condividiamo istanze e preoccupazioni dei Sindaci, in prima fila, in azione costante per le loro comunità. Chi si sfila dal dialogo ha sempre torto", conclude Bussone.