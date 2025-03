POLITICA & GIUSTIZIA

Truffa milionaria a Finpiemonte, annullata la condanna dell'ex presidente Gatti

Cancellata la sentenza di primo grado, riformulata l'accusa da peculato a truffa. Il processo passa a Roma ma di fatto finisce su un binario morto, visto che scatta la prescrizione. Dall'accordo transattivo con Vontobel rientrati 3,6 milioni

Sono passati sette anni da quel 6 aprile 2018 in cui Fabrizio Gatti, appena dopo aver lasciato la guida di Finpiemonte, venne arrestato per peculato, con l’accusa di aver utilizzato 6,5 milioni della finanziaria regionale per sistemare sue faccende private. Rimase in cella per quattro mesi e nel marzo del 2023 venne condannato a sette anni e sei mesi in primo grado per peculato aggravato. Oggi la Corte d’Appello di Torino ha annullato quella sentenza, modificato il reato per cui dovrà essere giudicato, da peculato a truffa, e spedito il processo a Roma. Fu Stefano Ambrosini, che divenne presidente dopo Gatti, a denunciare l’ammanco di oltre 6 milioni dai conti di Finpiemonte, ma quei fondi non sono mai transitati sul conto corrente di Gatti. Non solo: ciò che non è mai stato chiarito è come l’allora presidente avesse potuto consentire quel trasferimento di denaro da Finpiemonte senza avere la firma su quei conti. Il faccendiere Pio Piccini, altro protagonista della vicenda rivelata per primo dallo Spiffero, anche lui condannato in primo grado, si era assunto la responsabilità di aver falsificato la firma di Gatti per prelevare quei fondi, ma la Procura non ha mai creduto all’estraneità di Gatti.

Ed è proprio su questo che è stata accolta l’eccezione fatta dalla difesa di Gatti – guidata dagli avvocati Luigi Chiappero e Luigi Giuliano – sin dall’udienza preliminare e accolta oggi dal Tribunale d’Appello. Non si può, infatti, parlare di peculato laddove l’imputato non dispone di quel bene e certo Gatti non disponeva di quei soldi che sono stati distratti dai conti della cassaforte regionale per transitare attraverso la banca svizzera Vontobel. La stessa che l’anno scorso, attraverso un accordo transattivo, ha restituito 3,6 milioni a Finpiemonte (ci tengono però a precisare che non si tratta di un “risarcimento”). Con il trasferimento a Roma e la riformulazione del reato, da peculato a truffa, si chiude di fatto il processo a carico di tutti i protagonisti di questa vicenda: per la truffa, infatti, sono decorsi i termini della prescrizione.