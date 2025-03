MEGA (LOMANI)

Fratelli d'Italia a Tesla in giù. "Troppo lusso, via l'auto di Musk"

Polemica a Rivoli, nel Torinese, per l'assegnazione da parte della società comunale di raccolta rifiuti di vetture elettriche simbolo del trumpismo a due dipendenti. Tre consiglieri meloniani attaccano il sindaco di centrosinistra: "Scelta inopportuna"

Elon Musk e il suo ruolo di supporter di Donald Trump questa volta non c’entra. Anche perché a scatenare la polemica a Rivoli, nel Torinese, è Fratelli d’Italia. Pietra dello scandalo sono però due auto Tesla, assegnate dal Comune, a guida centrosinistra, a due dipendenti della partecipata Cidiu Spa, azienda incaricata della gestione e smaltimento dei rifiuti della località piemontese. Ad attaccare a testa bassa contro il sindaco Alessandro Arrigo sono stati i consiglieri meloniani, Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris, che hanno accusato l’amministrazione di “aver fatto una scelta inopportuna”, fornendo ai due dipendenti “come benefit, autovetture aziendali della marca di lusso Tesla”.

“Questa spesa di lusso per le autovetture, in un momento in cui chiediamo ai cittadini di fare sacrifici, ci sembra una contraddizione ed un cattivo esempio. Crediamo, più in generale, che le risorse pubbliche debbano essere utilizzate con maggiore parsimonia e oculatezza”, ha spiegato Depetris, firmando una interrogazione in Comune. “Per la mobilità nel contesto di una società a partecipazione pubblica – chiede l’esponente di FdI – sarebbe opportuno che vengano valutate alternative meno onerose rispetto ad auto di lusso che la stragrande maggioranza dei cittadini non possono permettersi”. “L'amministrazione di centrosinistra ha recentemente aumentato la Tari – aggiungono Calosso, Vozzo e Depetris –. Non è bello sapere che mentre aumenta la tassa rifiuti, la Cidiu Spa assegna autovetture di lusso ad alcuni dei propri dipendenti”.