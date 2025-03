MANOVRE IN CENTRO

Portas aperta di Tajani (e Cirio). Forza Italia "arruola" i civici

Il ministro e numero uno dei berluscones va all'EnviPark per incontrare il leader dei Moderati, gran panettiere del doppio forno: in Comune a Torino con il dem Lo Russo, in Regione col centrodestra. L'invito per il Consiglio nazionale del partito. E in prospettiva...

Mimmo Portas, si sa, è il re dell’equilibrismo politico. Leader dei Moderati , ha preso la tradizione democristiana del “sto con tutti pur di starci” e l’ha trasformata in un’arte. A Palazzo di Città sostiene la giunta di centrosinistra di Stefano Lo Russo, dove ha come sentinella Carlotta Salerno, assessora all’Istruzione. Intanto, a Palazzo Lascaris, è supèporter del centrodestra di Alberto Cirio, con Silvio Magliano – ciellino doc, eletto nelle fila della Lista Cirio – che siede comodo come capogruppo regionale. Ma il meglio deve ancora venire: Portas ora è corteggiato da Forza Italia, dove ha già militato fino al 2005 prima di fare il gran salto come fiancheggiatore del Pd, che lo ha spedito a Montecitorio nel 2008 e poi di nuovo nel 2013 e nel 2018.

Domani pomeriggio, nel suo Environment Park, accoglierà il numero uno di Forza Italia Antonio Tajani, nonché vicepremier e ministro degli Esteri, che però prima di farsi un giro sulla macchina a idrogeno e vedere i laboratori di via Livorno sarà nel sud della città, al Mauto, dove in tarda mattinata chiuderà il summit organizzato dal partito che fu di Berlusconi sul futuro dell’automotive, con ospiti di peso oltre al governatore Cirio ci saranno Jean Philippe Imparato, Coo di Stellantis, e Alfredo Altavilla, l’uomo forte in Europa di Byd, la Tesla cinese che promette di ridare respiro a un settore e a un’intera città in forte difficoltà. L’obiettivo di Forza Italia è chiaro: diventare interlocutore di un mondo che, tra piccoli produttori e fornitori, è il cuore pulsante di un Piemonte che non vuole passare alla storia come la rust belt delle Alpi. E i forzisti, approfittando del letargo dei dem (non esiste più il vecchio Pci, che invitata i responsabili della Fiat ai suoi convegni) si fregano le mani e vedono nuovi orizzonti elettorali.

Ma il flirt tra Portas e Tajani non è un capriccio di primavera: il 5 aprile il ragioniere sardo trapiantato a Torino sarà al Consiglio nazionale di Forza Italia, un evento che apre le porte a tutte le forze civiche e politiche che si riconoscono nel Partito popolare europeo, in vista del congresso del Ppe a Valencia del 29-30 aprile. Un biglietto da visita per rientrare nel giro azzurro, dopo averlo abbandonato vent’anni fa per il Pd? Chissò. Una cosa è certa, a Torino, pur continuando a sostenere il centrosinistra, Portas mostra un crescente malcontento, vuoi per le vicende di Askatasuna, vuoi per la lentezza dei lavori del Pnrr. Avvisaglie di una rottura, magari non imminente ma predestinata? Calma e gesso. A chi giova una simile prospettiva? Non a Lo Russo, ovviamente, ma neppure il suo partner della concordia istituzionale Cirio ha grande interesse a far saltare il banco a Palazzo civico. Un Portas a mezzadria in fondo conviene a entrambi.