Fondazioni azioniste di Intesa, apprezziamo gestione Messina

I presidenti delle fondazioni azioniste di Intesa Sanpaolo (Compagnia di San Paolo, Cariplo, Cr Firenze, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio in Bologna e Cassa di Risparmio di Cuneo), esprimono vivo "apprezzamento per la visione e la gestione altamente efficace da parte del ceo e conseguentemente auspicano che Carlo Messina possa garantire il suo ruolo di leadership nella banca anche per i successivi mandati". Questo alla luce dei "risultati conseguiti nell'ultimo decennio dalla banca, che hanno posto Intesa Sanpaolo in una posizione di vertice assoluto tra le banche europee, sia per l'affidabilità sia per il sostegno allo sviluppo del Paese". Le sei fondazioni bancarie, che rappresentano il 17,87% del capitale di Intesa Sanpaolo, l'undici novembre scorso hanno sottoscritto il patto parasociale di consultazione e voto per l'assemblea di Intesa Sanpaolo convocata per il 29 aprile 2025. Il patto ha successivamente ricevuto il via libera della Bce e si scioglierà subito dopo l'assemblea. Nella lista per il rinnovo del Cda della banca, composta da 14 nomi di cui otto donne, oltre a Gros-Pietro, Messina e Tagliavini, sono candidati anche Mariangela Zappia, ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti; Franco Ceruti; Paolo Maria Vittorio Grandi; Luciano Nebbia; Liana Logiurato; Pietro Previtali; Maria Alessandra Stefanelli; Bruno Maria Parigi; Donatella Busso; Silvia Merlo; Paolo Messa. Tre nomi sono proposti per il comitato di controllo sulla gestione: Fabrizio Mosca, Mariella Tagliabue e Maura Campra. Le Fondazioni hanno proposto, in linea con quanto evidenziato dal consiglio uscente, la conferma degli emolumenti per i consiglieri che non siano anche componenti del comitato per il controllo sulla gestione e l'incremento del compenso fisso specifico per i consiglieri che siano anche componenti del comitato di Controllo nonché del compenso "additivo del presidente del comitato per il controllo sulla gestione".