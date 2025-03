SPORT & POLITICA

Coni, "26 presidenti con Pancalli"

Spifferi dal Foro Italico raccontano di un rapido consolidamento della candidatura del numero uno del Cip. Cosa intenda fare Malagò resta ancora un mistero. L'ipotesi Bianchedi e la corsa di Buonfiglio. Aumenta il numero di coloro che si schierano

Prende quota la candidatura di Luca Pancalli per la presidenza del Coni in vista delle elezioni in programma il prossimo 26 giugno: “Ho speso metà dei miei 61 anni per ideare e realizzare un progetto che desse opportunità e dignità al movimento paralimpico. Ho raggiunto quasi tutti gli obiettivi che mi ero prefissato e sento di poter dare ancora molto al mondo dello sport” le parole con cui il presidente del Cip ha annunciato la sua, già ampiamente annunciata, discesa nell'agone.

Se Pancalli ha sciolto le riserve, al momento il futuro di Giovanni Malagò è sempre più incerto. Ad oggi, con il limite de tre mandati il numero uno del Coni è fuori dalla partita vista l’ormai conclamata indisponibilità del governo a concedere una deroga al limite dei tre mandati. Il 14 aprile, ha detto, annuncerà le sue intenzioni e forse anche la decisione di chi sostenere nella corsa che si sta profilando. La data a cui tutti guardano è quella del 12 aprile, giorno in cui prenderanno il via le votazioni per i presidenti dei Comitati regionali del Coni. Da quel giorno non sarà più possibile cambiare le regole del gioco e a quel punto Malagò potrà solo scegliere il cavallo su cui puntare, ma non correre in proprio.

Al momento in pista ci sono il già citato Pancalli, Luciano Bonfiglio, presidente della Federcanoa, ed Ettore Thermes, imprenditore ed ex windsurfista e militare, la cui candidatura sembra però pura testimonianza. Secondo spifferi provenienti da Palazzo H, l’attuale numero uno del Cip può contare sul sostegno di 26-27 presidenti federali in attesa degli altri grandi elettori (rappresentanti degli enti di promozione sportiva, presidenti regionali del Coni, delegati di tecnici e atleti, ecc). Tra questi spiccano i nomi di Carlo Beninati (Badminton), Giovanni Copioli (Motociclismo), Antonio Rondinone (Cronometristi), Renato Di Napoli (Tennistavolo), Giuseppe Manfredi (Pallavolo) e Ugo Matteoli (Pesca sportiva). E poi ci sono i nemici giurati di Malagò, come Angelo Binaghi della Federtennis e Paolo Barelli del Nuoto, che pare abbiano deciso di dare solidità alla candidatura di Pancalli proprio per erodere il consenso che ha il presidente uscente. Al fianco di Pancalli, in modo più o meno ufficiale, anche un fronte trasversale della politica che va dal ministro Andrea Abodi al deputato del Pd Mauro Berruto, ex cittì della Nazionale maschile di volley. Su Buonfiglio, invece, al momento ci sono Andrea Mancino (Bowling e biliardo), Giunio De Sanctis della Federbocce (in cambio del sostegno al Cip), Stefano Mei (Atletica) e Alberto Miglietta della Federpesistica.

In questo scenario Malagò spera ancora di poter orientare il voto anche laddove non fosse lui il candidato. Buonfiglio, è noto, a differenza di Pancalli si è candidato con la sua benedizione precisando che, qualora invece, il presidente avesse ottenuto la possibilità di un quarto mandato il suo passo indietro sarebbe stato automatico. Ma non sono escluse sorprese dell’ultimo minuto: è nota a tutti, per esempio, la stima di Malagò per Diana Bianchedi, ex schermitrice e dirigente della Fondazione Milano-Cortina 26. Tutto può ancora succedere, anche che l’inerzia porti sempre più presidenti ad accasarsi in squadra con Pancalli e che alla fine al presidente uscente non resterà che fare buon viso a cattivo gioco.