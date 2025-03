TERZO POL(L)O

Calenda "bullo" da solo, Azione è in fibrillazione

Il Churchill dei Parioli si incorona zar mentre il partito va a rotoli, la sfidante milanese capeggia i dissidenti con “Dipende da Noi”, e il weekend congressuale sa già di resa dei conti. In Piemonte molti hanno già alzato i tacchi: "Manca una linea politica"

Carlo Calenda si è messo la corona in testa con l’85,8% dei voti al congresso nazionale di Azione, un plebiscito che manco Kim Jong Un. La povera Giulia Pastorella, la sfidante con la faccia da prima della classe, si è dovuta accontentare di un 14,2% che sa di mancia lasciata al cameriere. Ma dietro i numeri da trionfo, il partito è in fibrillazione. Durante la campagna congressuale, la deputata lombarda ha sbattuto contro un muro: in mezza Italia le hanno impedito di candidarsi, con firme non convalidate e congressi provinciali trasformati in una farsa: tipo in Piemonte, dove è finita 100 a 0 perché la dialettica interna a Calenda piace quanto un calcio nei denti. Eppure, dove l’hanno lasciata giocare, la milanese ha fatto vedere i sorci verdi: a Milano ha pareggiato o vinto, e in alcune province ha sfiorato il 40%. Risultato? Calenda la ignora, e lei lancia “Dipende da Noi”, un club di ribelli che vuole diventare un’associazione per eventi e corsi. Tradotto: “Carlo, ti tengo d’occhio”.

Questo weekend c’è l’assemblea congressuale, ma il clima è più teso di una corda di violino. Pastorella, col sorriso tirato, ha sparato un video sui social: “Non si sa se sarà aperta agli iscritti, incrociamo le dita”. Un modo gentile per dire che Calenda sta trasformando Azione in una monarchia assoluta, dove lui è il padre padrone e gli altri possono al massimo battere le mani. Ma il malcontento è diffuso. A Novara, Sergio De Stasio, ex Pd che aveva fondato Azione con tanto entusiasmo post-Politiche 2022, ha mollato tutto dopo aver preso atto che a Calenda dei territori non frega un tubo, con il congresso-farsa che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Stessa musica a Cuneo, dove Enrico Costa, dopo essere stato accolto con tutti gli onori e aver fatto il ras locale, ha salutato ed è tornato in Forza Italia portandosi via la mobilia. E che dire di Daniela Ruffino e Osvaldo Napoli? Secondo alcuni avrebbero la valigia già pronta per tornare nella vecchia casa berlusconiana.

Il problema? Una linea politica a dir poco irresoluta: un giorno con il centrosinistra, un altro col centrodestra, e la base che non capisce più se Azione è un partito o un quiz a premi. “Un’alternativa chiara agli schieramenti”, sbandiera Calenda, ma la realtà è un disorientamento che ha fatto scappare metà della truppa. E poi c’è Arezzo, dove il caos è da Oscar: Calenda ha commissariato la sezione provinciale con una firmetta spedita a Marco Remaschi, il boss toscano, mentre la segretaria Lucia Cherici ha sbattuto la porta con una lettera che è un missile. “Dopo il 9,39% alle Politiche 2022, dopo aver fondato tutto nel 2019, vedo Azione avvicinarsi a posizioni che coi liberali non c’entrano un cavolo”, scrive, prima di stracciare la tessera e augurare “buona fortuna” con lo stesso calore di un arrivederci a un ex molesto.

I dissidenti, intanto, non stanno zitti. Un comunicato al vetriolo smonta la mozione “Nati per correre” di Calenda: “Correre sì, ma dove?”, si chiedono. E giù critiche: vaghezza su “coesione sociale” e “centro”, riforme senza un piano né un euro, politiche migratorie che sembrano un tema lasciato in bianco. “Manca una linea, così restiamo sotto il 3% e prendiamo schiaffi elettorali”, tuonano. Dentro il partito, guai a contraddire il capo: “Dire in assemblea che Calenda sbaglia è una bestemmia”, spiffera una fonte interna. Lui tira dritto, puntando a tenere la sua rendita di posizione e a salvare il seggio in Parlamento coi suoi fedelissimi. Ma Azione è una polveriera: Pastorella organizza la resistenza, i territori si svuotano, e il weekend romano rischia di essere un ring più che un’assemblea. Calenda comanda, ma il suo trono scricchiola. Qualcuno porti i popcorn.