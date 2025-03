Osapp, carceri italiane sono delle macellerie

"Le carceri italiane sono diventate delle vere e proprie macellerie". E' il commento di Leo Beneduci, segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp, rispetto a quanto accaduto ieri nell'istituto di Alba (Cuneo), dove quattro agenti sono stati portati al pronto soccorso per le ferite riportate mentre tentavano di neutralizzare la violenta protesta messa in atto da un detenuto di origine italiana. "Il personale - osserva Beneduci - è stremato e stufo di essere massacrato. La sicurezza della polizia penitenziaria è seriamente compromessa e le violenze subite dai nostri agenti non hanno precedenti nella storia del Corpo. E' quanto mai urgente intervenire con decisione per fermare questa escalation di violenza". L'Osapp, in una nota, rinnova la richiesta al premier Giorgia Meloni di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Il detenuto, ventenne, aveva chiesto di cambiare cella. Dopo essere stato ricevuto dal sovrintendente ha preteso di parlare con il direttore, che però nel frattempo stava ricevendo altri reclusi, e ha anche tentato di entrare nel suo ufficio senza permesso. Quindi ha aggredito il personale. Tre agenti sono stati giudicati guaribili in sette giorni; per il terzo, che ha riportato escoriazioni a un occhio e una contusione alla spalla, la prognosi è di dieci giorni.