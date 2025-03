Amministratori Pd a scuola di "scambio di buone pratiche"

Sono stati un centinaio i partecipanti oggi a Torino al Forum regionale degli amministratori locali del Partito Democratico. Il segretario dem per il Piemonte, Domenico Rossi, ha parlato di "successo che conferma come ci sia bisogno di offrire sempre più strumenti a chi tutti i giorni opera sul territorio". Il forum, con i suoi numerosi tavoli di lavoro, è stata l'occasione per "condividere informazioni e buone pratiche, coordinare attività, raccogliere istanze e soprattutto sviluppare progetti e strategie comuni". "Questo primo incontro - ha spiegato Rita Rossa, responsabile enti locali della segreteria regionale del Pd - pone le basi e traccia la traiettoria del forum che deve diventare un luogo di scambio di buone pratiche e di idee ma anche un laboratorio di proposta politica. Proprio in questo momento storico c'è più bisogno di politica anche nell'attività amministrativa e, in questo, il Forum può essere un punto di riferimento per elaborare strategie, azioni e politiche condivise. L'inizio di un nuovo percorso verso uno spazio autonomo in cui costruire il futuro delle nostre comunità". "Il Forum regionale degli amministratori - ha spiegato Stefano Lo Russo, sindaco di Torino - è un'opportunità concreta per rafforzare il dialogo e mettere in rete competenze ed esperienze, per condividere intuizioni, strumenti e pratiche utili a rendere più efficace il nostro impegno quotidiano. I nostri territori sono il cuore del nostro impegno, ma non possono e non devono essere isolati: le sfide che affrontiamo richiedono una visione più ampia, politiche comuni a livello nazionale e continentale, che hanno bisogno del lavoro di chi amministra i territori ed è in grado di raccogliere istanze e necessità, primo riferimento di cittadine e cittadini". "La politica locale - ha ancora detto Lo Russo - ha il dovere di essere pragmatica, ma sempre guidata dai valori che sono il fondamento della nostra azione: giustizia sociale, partecipazione, tutela dei diritti. In questo quadro, credo che una piattaforma come il Forum possa svolgere il ruolo di punto di riferimento per chi ogni giorno si mette al servizio della propria comunità".