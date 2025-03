LA SACRA RUOTA

Imparato a nostre spese: produrre auto in Italia costa il triplo della Spagna

Per il top manager di Stellantis l'unica strada è la competitività: 1.414 euro per fare una macchina nel nostro Paese contro i 516 euro di Madrid. Incide l'energia, ma non solo. Il nodo dei dazi di Trump. E Altavilla spegne le illusioni su uno stabilimento Byd

È il problema dei problemi che affliggono l’industria dell’auto italiana ed europea: la competitività. Tradotto: produttività, costo del lavoro, regime fiscale e stabilità normativa. Jean-Philippe Imparato l’aveva già detto al parlamento a corollario dell’audizione di John Elkann: un intervento che, nel mare di affermazioni in larga parte scontate e ampiamente note, ha avuto la forza di un sasso gettato nello stagno. “Fare una macchina in Spagna mi costa 516 euro, farla in Italia mi costa 1.414 euro. Questo a causa del costo dell’energia”, disse lo scorso 19 marzo il top manager di Stellantis.

Concetti ribaditi oggi a Torino al convegno sull’automotive organizzato da Forza Italia. “Da dicembre sono spariti tutti gli incentivi all’acquisto di veicoli elettrici, tranne forse in Polonia, è cambiata l’impostazione regolamentare. C’è un problema europeo che si chiama competitività, dobbiamo agire sui costi dell’energia e del lavoro”. Questa la sfida che ha difronte il nostro Paese e l’Europa, soprattutto di fronte alle decisioni dell’inquilino della Casa Bianca. “In America dobbiamo reagire velocemente – ha affermato il Coo di Stellantis Europe –, il nostro team americano sta già facendo di tutto per vedere come compensare gli effetti dei dazi sul nostro business. Avranno un impatto non solo in America, ma anche sulla componentistica europea e soprattutto italiana. Incontreremo i colleghi fornitori della componentistica la settimana prossima a Torino, anche per mettere in pista i 6 miliardi di acquisti in Italia che faremo nel 2025. Vogliamo un commercio libero, equo e stabile. Abbiamo bisogno di stabilità”.

Per quanto riguarda l’ex capitale dell’auto “a novembre inizierà la produzione della 500 ibrida a Mirafiori, arriveremo a 130 mila macchine in più rispetto alla situazione attuale, questo risolve il problema di Mirafiori, perché non voglio passare la vita in cassa integrazione”, ha assicurato Imparato. Il manager italo-francese, un nonno di Gaeta, ha mostrato alla platea un foglio con la piantina degli insediamenti italiani del gruppo: “Il Piano per l’Italia è sempre con me, dal 17 dicembre lo porto a casa ogni sera”. Quanto alle multe sulle emissioni, Imparato ha sottolineato che il rinvio deciso dalla Ue “dà ossigeno, ma non risolve il problema. È un primo passo ma siamo lontanissimi dalla soluzione”.

La questione dazi Usa non cambia molto per i produttori cinesi. “La decisione del presidente Trump a noi non sposta granché, perché ci aveva pensato Biden a mettere il 100% dei dazi sui prodotti cinesi. Peggio di così era difficile fare, non ci ha spostato granché”, ha affermato Alfredo Altavilla, special advisor Europe di Byd anche lui intervenuto al Museo dell’Automobile all’incontro forzista. E non è certo con una battaglia dazi contro dazi che se ne esce, secondo l’ex braccio destro di Sergio Marchionne nell’allora Fca. “I dazi in Europa – ha aggiunto – sono totalmente inutili, hanno soltanto peggiorato per i consumatori il prezzo d’acquisto delle auto elettriche cinesi. Non hanno portato nessun annuncio di investimento. Non sono serviti a nulla”. Certo, ora fa gli interessi del colosso delle e-car di Shenzhen. “Per noi è un mal di testa passeggero – ha proseguito – perché' tra pochi mesi, a ottobre, cominceremo a produrre in Ungheria; quindi, non avremo più il problema dei dazi”.

E a proposito della più volte ventilata apertura in Italia (si è ipotizzato anche Torino) del terzo stabilimento europeo Altavilla ha spento le illusioni: “Evitiamo di farlo diventare un tormentone. Abbiamo due impianti in Europa, uno in Ungheria che comincerà tra pochi mesi la produzione e un altro in Turchia. Cominciamo a saturare questi”. Per ora Torino non è nei radar, se non come base per intrecciare accordi con i fornitori.