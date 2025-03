SACRO & PROFANO

"Andiamo tutti a farci benedire". Repole prova la moral suasion

Per superare le resistenze al piano di razionalizzazione delle parrocchie l'arcivescovo di Torino gioca la carta della condivisione. Ma i preti ricordano come i "boariniani" hanno sempre agito. Rinnovare gli organismi dopo il lunghissimo Sinodo

Il cardinale Roberto Repole sta incontrando i preti della diocesi di Torino per anno di ordinazione con il fine di «condividere disposizioni del cuore e atteggiamenti interiori per sentirci tutti in cammino» allo scopo di «comprendere che l’apertura ai tempi nuovi non è un semplice aggiustamento organizzativo, ma è il nostro modo concreto di cercare, seguire e servire il Signore Risorto qui e adesso». Questo stucchevole salmo invitatorio non ha però ingannato i più e la riunione di martedì 25 marzo ha deluso molti che si sarebbero aspettati qualcosa di più concreto mentre invece l’allocuzione dell'arcivescovo è stata una lezione di sociologia religiosa punteggiata da esortazioni a «custodire la tensione spirituale, formativa e pastorale».

Cose trite e ritrite. Senonché, alla fine, Sua Eminenza ha fatto un appello, non troppo velato e ben indirizzato, a non chiudersi pensando solo al bene della propria comunità, ma a rimanere in contatto con la diocesi e la sua gerarchia. Perché «non si può dire: penso a me e gli altri vadano a farsi benedire... perché tutti andiamo a farci benedire insieme». Parole sacrosante ma che agli orecchi di alcuni preti sono suonate stonate in quanto dette da chi è arrivato a Torino non da chissà dove, ma da un gruppo che per trent’anni non ha fatto altro che coltivare – e con indubitabile successo viste le posizioni di comando da tutti loro raggiunte – il proprio giardino. Basti evocare, senza troppi sottintesi, le enclave “boarinaine” di San Lorenzo, Grugliasco e Bra.

***

A Trino Vercellese si continua a propagandare ad opera del trio costituito dall’arcivescovo Marco Arnolfo, dal vicario generale Stefano Bedello e da suor Silvia Catta (quest’ultima longa manus della virgo plus qual potens) come una opportunità pastorale il fallimento di una delle parrocchie più grandi e gloriose dell'arcidiocesi, senza più parroco da più di un anno (e chissà ancora per quanto) e prima ancora ridotta a proprietà privata dell’Operazione Mato Grosso. Ma, a leggere la narrazione dominante, è tutto un tripudio di «comunione, fermenti, corresponsabilità, integrazione», dispensati tra sorrisi e lasagne: un mirabile miscuglio di preti, suora, seminarista (lampedusano), laici. Tutto un convertirsi al noi, superando l’io, e altre amenità del genere. L'unico pronome che manca, anzi, l’unico nome, è quello del parroco che non c’è perché la gestione della parrocchia sarà «collegiale». La verità ce la serve l’immortale conte Mascetti di “Amici miei” quando risponde al Necchi: «Eh, pare che c’è tutto e invece un c’è nulla...».

***

Il cardinale Francesco Coccopalmerio, detto “il Cocco”, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, chiamato a riflettere sugli esiti e le prospettive dell’interminabile Sinodo ha affermato che «serve un cambiamento significativo». Il codice di diritto canonico del 1983 va subito cambiato per adeguarlo alle nuove istanze, così i consigli diocesani e parrocchiali non dovrebbero più avere soltanto voto consultivo, ma deliberativo. Oggi essi esprimono pareri, ma poi il vescovo e il parroco decidono da soli come vogliono, con il voto deliberativo invece, secondo l’opinione dell’illustre canonista, «la decisione verrebbe presa collegialmente, assicurando così una maggiore corresponsabilità». Ci sembra di sentir riecheggiare la scandalosa affermazione del parroco di un tempo, secondo il quale “se Mosè avesse avuto il consiglio pastorale sarebbe rimasto in Egitto con tutti gli armenti...”.

***

Tra pochi giorni saranno vent'anni anni che San Giovanni Paolo II è ritornato al Padre e il 25 marzo scorso si sono compiuti trent’anni dalla promulgazione della sua enciclica Evangelium Vitae «sul valore e l’inviolabilità della vita umana». Da parte progressista si è voluto sottolineare come quello che fu un alto documento magisteriale (quasi una definizione ex cathedra) «con venature intransigenti» e debba essere superato con un «taglio pastorale meno esposto sul piano dottrinale, culturale, legislativo e politico». Come dire che si debba annacquarne o mettere tra parentesi la parte invece oggi più attuale e sfidante verso la cultura dominante della morte. Non è certo questa la sede per trattare di un argomento così importante perché Evangelium Vitae non parlava solo della legalizzazione dell’aborto e di bioetica, ma estendeva il proprio insegnamento alla morale, al diritto e alla politica per comporre un quadro completo di principi che avrebbe dovuto ispirare una «cultura della vita» ed era quindi strettamente connessa con la Veritatis Splendor e la Fides et Ratio.

Un esempio di questo legame è il paragrafo 20 che è il centro di Evangelium Vitae dove si dice che la società non è solo un insieme di individui, ma una comunità ordinata e unificata dal perseguimento delle sue finalità naturali. Nelle società come somma di individui tutto è convenzionale e negoziabile e deciso da un voto parlamentare e la democrazia, «ad onta delle sue regole, cammina sulla strada di un sostanziale totalitarismo». Invece, nella società ordinata nei propri fini naturali e soprannaturali, i legami fondativi sono indisponibili ai cittadini e i fini non si scelgono ma sono dati dalla nostra stessa natura. Una critica radicale al secolarismo che dopo un quarto di secolo la Chiesa, alla ricerca di impossibili compromessi, non ha più il coraggio di proporre.