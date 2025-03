ALTA TENSIONE

Askatasuna "a delinquere", massima allerta in tribunale.

Salis (Avs): "Sono con voi"

Domani la sentenza del maxi processo ai militanti del centro sociale di Torino. Si temono scontri al presidio. La procura emette "misure per garantire lo svolgimento dell'attività giudiziaria". A solidarizzare con gli antagonisti l'europarlamentare gruppettara

“Un’associazione a delinquere, con organizzazione verticistica, capillare distribuzione dei ruoli e dei compiti tra i vari partecipanti, basi logistiche ed operative, avente come programma il compimento di azioni violente in occasioni di iniziative di protesta”. È la fotografia di Askatasuna scattata dalla procura nella memoria depositata a conclusione del processo a carico di 28 militanti del famigerato centro sociale di Torino di cui domani è attesa la sentenza. Nei loro confronti il pubblico ministero Manuela Pedrotta ha formulato condanne per 88 anni complessivi di carcere mentre lo Stato ha chiesto un risarcimento di 6 milioni e 800 mila euro per le spese sostenute solo in Valsusa a protezione del cantiere Tav. Secondo i pm i vertici dell’organizzazione, composta da sedici degli imputati, sono Giorgio Rossetto, leader storico e ormai attempato, e Guido Borio, una sorta di ideologo. Si tratta di due figure note dell’antagonismo torinese.

Un’udienza che si annuncia piuttosto tesa, anche per l’annunciato presidio della galassia antagonista davanti al Tribunale, tanto da indurre il procuratore generale Lucia Musti a diramare una serie di “misure per garantire lo svolgimento dell’attività giudiziaria”: “In tribunale non possono entrare persone con misure di prevenzione; gli utenti occasionali non possono portare caschi all’interno; non sono permessi apparecchi di registrazione e diffusione (giornalisti esclusi), coriandoli, stelle filanti, megafoni, maschere e parrucche; verrà identificato chiunque voglia assistere all’udienza; l’accesso all’aula sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima di 54 persone”. Insomma, l’allerta è massima. Soprattutto dopo che la stessa Musti è stata oggetto di pesanti minacce da parte del N-Pci (Nuovo Partito comunista italiano), organizzazione extraparlamentare legata ai Carc (Comitati di appoggio alla Resistenza per il Comunismo), che in un loro documento l’hanno definita “prezzolata e serva della mafia del Tav” esortando a metterla “sotto accusa dentro e fuori i tribunali”. Non sono piaciuto le parole che Musti ha pronunciato all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Torino quando aveva affermato che gli imputati di Askatasuna hanno “assunto la regia della mobilitazione violenta in Val di Susa” e “realizzato una struttura organizzativa complessa” per cui “è necessaria e opportuna una risposta dello Stato contro chiare finalità eversive, quantomeno di piazza”.

A esprimere invece solidarietà ad Aska è l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, l’ex detenuta in Ungheria, dove è accusata di aggressione, catapultata a Bruxelles grazie alla candidatura offertale da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. “Dalla parte di Askatasuna”, si schiera senza indugi l’esponente “gruppettara” della sinistra, un passato da attivista nel movimento “Lotta per la Casa” e accusata dall’Aler della Lombardia di aver occupato abusivamente un’abitazione dal 2008 al 2022. “Non è un ordinario processo a singole persone – aggiunge –, ma il tentativo di inquadrare il dissenso in crimine, la solidarietà in pericolo, l’autorganizzazione dal basso in minaccia”. Una tesi, per quanto farneticante, che rappresenta la difesa dell’estremismo in ogni epoca: vogliono criminalizzare il dissenso.

Ma per Salis il processo, che arriva dopo due anni di indagini, ventotto rinvii a giudizio, settantadue capi di imputazione, migliaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali, “è un attacco politico contro un’esperienza collettiva che da quasi trent’anni rende Torino, la Val di Susa e l’Italia luoghi migliori. Attraverso attività sociali e culturali che hanno aperto spazi di incontro, mutualismo, formazione, solidarietà concreta. Ma anche – e soprattutto – attraverso la lotta. E di questo, non c'è nulla da temere. Perché il conflitto sociale è linfa vitale di una vera democrazia. È la passività che la uccide”. Un’azione encomiabile, quella di Aska che già trova sponda nel tentativo di “istituzionalizzazione” del sindaco Pd Stefano Lo Russo, ma che per la Salis deve meritare la gratitudine: “Grazie alle compagne e i compagni di Aska per non aver mai ceduto all’indifferenza. Sono con voi”. Tout se tient, dicono i francesi.