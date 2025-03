SANITÀ & POLITICA

Lega contro i blitz (e diktat) di Schael. Supposta per l'assessore FdI Riboldi

Sulla vicenda dei medici in camice al bar durissimo intervento del capogruppo leghista in Piemonte Ricca. "Il commissario prima pensi a ridurre le liste d'attesa". Il partito di Salvini cavalca il malcontento per punzecchiare il titolare meloniano della Sanità

Un’intramuscolare fatta con un ago da liposuzione. Difficile non descrivere altrimenti la “puntura” che parte dalla Lega del Piemonte e affonda nelle terga di Fratelli d’Italia, più esattamente nel fondo schiena dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi, in guisa di reprimenda ai metodi del commissario della Città della Salute Thomas Schael e in difesa dei medici in pausa caffè col camice.

Dopo che il sindacato dei medici Anaao ha stigmatizzato il “controllo a sorpresa” di Schael al Cto dove, al bar, s’è trovato al cospetto di due dottoresse in camice e, dunque, in violazione delle regole ribadite con forza in una recente circolare fonte di accese polemiche, ecco che è nientemeno del capogruppo leghista in Consiglio regionale Fabrizio Ricca a mettere nel mirino il manager tedesco. “L’introduzione di controlli a sorpresa sui medici col camice è una misura incomprensibile, che rischia di aggravare la crisi del nostro sistema sanitario pubblico”, scrive in una nota aggiungendo che “se continuiamo a trattare i nostri professionisti come sospetti da sorvegliare invece che come risorse da valorizzare, l’unico risultato sarà spingerli verso il settore privato, regalando a quest’ultimo competenze e personale formato con fondi pubblici”.

Al netto delle regole di cui la sanità privata rivendica il rispetto e non da oggi e le cui eventuali violazioni porterebbero alla revoca dell’accreditamento, la questione è evidentemente politica. Certo, Ricca spiega che “dal commissario ci si attendono provvedimenti per ridurre le liste d’attesa piuttosto che circolari sul camice” e quindi non sfugge come, sia pure scegliendo un falso bersaglio il nodo resti tutto aggrovigliato all’interno della maggioranza che governa la Regione. “La vera priorità deve essere abbattere le liste d’attesa e garantire ai cittadini un servizio sanitario efficiente. Se chi governa il sistema – scrive ancora il capogruppo della Lega – pensa che il problema siano i camici nei bar, invece delle ore interminabili di attesa per una visita o un intervento, allora siamo su una strada sbagliata”.

Un’intemerata, addirittura domenicale, insomma che certo non pare andare verso quel clima meno ruvido tra la Lega e l’azionista di maggioranza della coalizione che sarebbe stato auspicato, ancora nei giorni scorsi dallo stesso presidente Alberto Cirio con una sorta di moral suasion nei confronti del segretario regionale del carroccio Riccardo Molinari. Al governatore non sarebbero sfuggiti, a quanto viene riferito da ambienti a lui molto vicini, gli atteggiamenti un po’ malmostosi e talvolta pungenti degli ex assessori Luigi Icardi, Fabio Carosso e dello stesso Ricca, forse difficili da spiegare solo con l’eventuale delusione per non far più parte dell’esecutivo.

La nota odierna di Ricca, nonostante egli stesso ribadisca sia riferita solo alla condotta del commissario di Città della Salute, appare come un ulteriore segnale di frizioni interne alla maggioranza seppure con tutte le cautele per evitare strappi. Non va, peraltro, tralasciato un altro intervento sul terreno della sanità sempre per mano leghista, come quello di pochi giorni fa dello stesso Molinari a sostegno di un allargamento dell’intramoenia, in palese contrasto con quanto sostenuto dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Pur foriera di aspre reazioni tra il personale di corso Bramante, la circolare sui camici bianchi e quanto ne sta seguendo sembra, dunque, un ulteriore provvidenziale pretesto colto dalla Lega per impugnare la siringa verso l’alleato meloniano.