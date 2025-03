Ripresa circolazione treni Parigi-Milano dopo 19 mesi di stop

E' ripreso questa mattina alle 6:40 il traffico ferroviario sulla linea Milano-Parigi, con il primo treno dopo 18 mesi di interruzione della tratta a causa di un grave smottamento nella valle della Maurienne (Alpi francesi). Oggi tornano a viaggiare - con circa 2.000 passeggeri al giorno - i treni ad alta velocità della francese SNCF, domani toccherà a Trenitalia che da 3tre anni è arrivata sulle linee francesi. "Oggi sarà l'occasione per rilanciare questa linea con l'Italia e per riprendere in esame altri progetti che abbiamo in questa direzione, come l'alta velocità sulla tratta Lione-Torino" ha detto il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot, presente alla partenza di uno dei primi treni questa mattina, alla gare de Lyon di Parigi. Accolto dal presidente di SNCF, Christophe Fanichet, il ministro si è rallegrato per la ripresa - domani - anche dei due treni quotidiani di Trenitalia: "L'arrivo su questa linea degli italiani, ai quali auguro una buona ripresa da domani - ha detto - non soltanto non ha impattato negativamente sul numero dei nostri passeggeri, ma li ha fatti aumentare. E' la dimostrazione dell'effetto positivo di emulazione della concorrenza". "Per noi il collegamento Francia-Italia è assolutamente essenziale - ha detto Fanichet, al fianco del ministro, prima della partenza del secondo dei 3 treni quotidiani di SNCF per Milano - per questo avevamo messo a punto un collegamento sostitutivo con una parte coperta da un bus".