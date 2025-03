Le famiglie piemontesi spendono 600 milioni per colf e badanti

Nel 2023 le famiglie piemontesi hanno speso 609 milioni di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici (stipendio, contributi, Tfr). Il valore aggiunto equivale a circa 1,2 miliardi di euro, lo 0,9% del valore aggiunto regionale. Emerge dal sesto rapporto annuale sul lavoro domestico promosso da Domina, associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico. I lavoratori domestici regolari in Piemonte nel 2023 sono 63.480, il 7,6% in meno del 2022. Nella regione, la tipologia di lavoro colf continua ad avere un'incidenza maggiore, del 50,5%, rispetto alle badanti (49,5%, dati Inps). Anche i datori di lavoro (67.996) registrano una flessione rispetto al 2022 (-6,1%). Il 3,1% della popolazione totale del Piemonte è coinvolto nel lavoro domestico. Le principali aree geografiche di provenienza dei lavoratori domestici sono l'Est Europa (40,8%) e l'Italia (32,4%). L'età media registrata in Piemonte è di 50,8 anni; è significativa la prevalenza femminile nel settore (92,4%). Considerando invece le settimane lavorate, il 52,1% dei lavoratori dichiara di lavorare meno di 50 settimane. I datori di lavoro hanno mediamente 66,5 anni e si registra una prevalenza di donne (57,3%). Il 20,4% dei lavoratori convive con il datore di lavoro. Bassa la presenza di datori di lavoro con cittadinanza straniera (3,9%). A livello provinciale, Torino è il centro principale, dove si concentrano il 62,2% delle colf e il 55,8% delle badanti. Le prospettive demografiche rivelano che nel 2050 la popolazione con almeno 80 anni avrà un'incidenza del 14% (547 mila) sulla popolazione totale in Piemonte, con una variazione 2023/2050 del +46%. Per quanto riguarda invece la popolazione tra gli 0 e i 14 anni, la variazione 2023/2050 è del -13,1% e si prevede un'incidenza del 11,1%.