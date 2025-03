POLITICA & PANNOLINI

"Sorella" Montaruli in dolce attesa

(e "zia" Giorgia allarga la famiglia)

Da Montecitorio rimbalza la notizia della gravidanza della parlamentare torinese a pochi mesi dalla "confessione" di aver trovato l'amore nell'ex calciatore Pomini. Una carriera incominciata nel Fronte della Gioventù, poi Atreju insieme alle Meloni

Tra Fratelli e sorelle (per tacer dei già compagni ed ex cognati) a regalare un sorriso a Giorgia Meloni, mai tesa come ora, fortuna che c’è la notizia che la famiglia politica cresce. E stavolta non sono i sondaggi a dirlo, perché quando sarà il momento del lieto evento non ci saranno bandierine da appuntare sulla mappa, ma un fiocco rosa o azzurro, ancora non si sa, sulla porta di casa di Augusta Montaruli.

Già, la parlamentare torinese, fedelissima della premier con cui ha condiviso la dirompente nidiata di Atreju e la susseguente ascesa al potere, è il dolce attesa. Nessuna comunicazione ufficiale, così come nessuna smentita peraltro rapidamente e felicemente a sua volta smentibile, ma tra i pochi con cui fino ad ora condiviso la felicità, c’è da giurarci, c’è proprio la premier, nonché capo di quel partito dove, sempre come Giorgia, Augusta è approdata arrivando del Msi e più precisamente dal Fronte della Gioventù.

Gavetta politica vecchio stile per Augusta Anita Laura Montaruli, classe ’83, avvocato, ma a 21 anni già candidata sindaco nel piccolo comune di Pessinetto, poi scranno in consiglio comunale, quindi in Regione dove inciamperà nell’inchiesta di Rimborsopoli per cui, condannata, si dimetterà dopo pochi mesi da sottosegretario all’Università nel Governo Meloni dove entra con già una legislatura da deputata alle spalle. Carattere peperino, eloquio svelto, la pasionaria nera piemontese non è tipo da restare nell’ombra. L’ultimo scontro con il piddino Marco Furfaro è diventato un must con quel “bau, bau, bau” ripetuto dalla deputata all’avversario e rapidamente salito nella classifica dei video più visti.

Meno incline a raccontarsi nel privato, l’Augusta non ha tuttavia celato per molto la sua relazione con l’ex calciatore del Sassuolo Alberto Pomini, ammettendo prima a Un giorno da pecora di essersi innamorata follemente e poi svelando volto e nome del compagno in una foto di un bacio appassionato su Instagram. Adesso la notizia della dolce attesa che oltre a fare felici i futuri nonni, regalerà un sorriso anche a “zia Giorgia”.