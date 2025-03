Smat acquisisce ramo acqua da Acea Pinerolese

Il cda di Smat ha approvato l'acquisizione del ramo d'azienda di Acea Pinerolese relativo alla gestione operativa del servizio idrico nell'area pinerolese. Smat diventa così l'unico gestore nel territorio dell'Ato3 Torinese con 293 Comuni serviti ed una popolazione totale di oltre 2 mln di abitanti abitanti. Il passaggio della gestione operativa è previsto per domani, 1 aprile. "Il nostro obiettivo principale è quello di conservare e valorizzare le esperienze e la conoscenza del territorio", sottolinea Paolo Romano presidente di Smat spiega do che presto Acea verrà stabilito il Distretto Smat di Pinerolo, "a garanzia della continuità del servizio per gli utenti e di operatività per i dipendenti". Sono 94 i lavoratori e le lavoratrici che verranno assunti alle dirette dipendenze di Smat per i quali sono già stati sottoscritti i relativi accordi sindacali, mentre Acea garantirà un adeguato supporto con il proprio personale di staff. "La scelta - aggiunge Armando Quazzo, ad di Smat - è funzionale per rispondere alle esigenze dei territori mantenendo garanzia di continuità e qualità del servizio e rappresenta un'opportunità che consentirà di attrarre nuove risorse per investimenti e innovazione". Il passaggio della gestione operativa è previsto per il prossimo 1° aprile.