GIUSTIZIA

Delinquenti ma non in associazione. Askatasuna, 18 condanne "singole"

Cade il capo d'imputazione più grave nella sentenza nei confronti dei militanti del centro sociale di Torino: "Il fatto non sussiste". Le pene inflitte dai giudici variano dai 4 anni e 9 mesi ai 5 mesi di reclusione per alcuni episodi negli assalti al cantiere Tav

È terminato con 18 condanne e 10 assoluzioni oggi a Torino il maxi-processo ai militanti del centro sociale Askatasuna. I giudici hanno però assolto gli imputati dall’accusa di associazione per delinquere “perché il fatto non sussiste”. I numerosi compagni e simpatizzanti dei 26 imputati presenti in aula hanno accolto l’assoluzione dall’accusa più grave con un applauso, interrompendo la lettura del dispositivo. “Siamo una associazione a resistere”, la frase urlata al megafono dagli attivisti. Le pene inflitte dai giudici variano dai 4 anni e 9 mesi ai 5 mesi di reclusione per singoli episodi durante gli assalti al cantiere dell’alta velocità in Val di Susa

“Un’associazione a delinquere, con organizzazione verticistica, capillare distribuzione dei ruoli e dei compiti tra i vari partecipanti, basi logistiche ed operative, avente come programma il compimento di azioni violente in occasioni di iniziative di protesta”. È quanto invece sosteneva la procura che, con il il pubblico ministero Manuela Pedrotta aveva formulato la richiesta di condanne per 88 anni complessivi di carcere. Dopo due anni di indagini, ventotto rinvii a giudizio, settantadue capi di imputazione, migliaia di ore di intercettazioni telefoniche e ambientali, l’accusa era arrivata al convincimento che dentro il centro sociale fosse stata costituita un’associazione a delinquere. Secondo i pm i vertici dell’organizzazione, composta da sedici degli imputati, sono Giorgio Rossetto, 62 anni, il leader indiscusso oggi condannato a 3 anni e 4 mesi, e Guido Borio, 71 anni, l’ideologo con un passato nell’autonomia, assolto nel procedimento odierno.

Una sentenza che, nei fatti, segna la sconfessione del procuratore generale Lucia Musti che all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Torino aveva sollecitato una “necessaria e opportuna risposta dello Stato contro chiare finalità eversive, quantomeno di piazza”, affermando che gli imputati di Askatasuna hanno “assunto la regia della mobilitazione violenta in Val di Susa” e “realizzato una struttura organizzativa complessa”.

“Delinquenti con cui lo Stato non deve e non dovrà mai scendere a patti: questi erano, sono e rimangono i militanti di Askatasuna – commenta il pronunciamento dei giudici Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte –. Le sentenze si rispettano, sempre. Ma la politica ha il dovere di non arretrare di un millimetro di fronte a chi usa la violenza come strumento di lotta e tenta di mascherare il fanatismo ideologico da dissenso”. Per l’esponente di Fratelli d’Italia “con i professionisti del disordine, responsabili di minacce alle istituzioni, devastazioni e ignobili aggressioni alle forze dell’ordine, non ci sarà mai alcuna possibilità di dialogo. Nessuna ambiguità, nessuna concessione: lo Stato deve essere inflessibile. Noi siamo e saremo sempre dalla parte della legalità, con orgoglio e senza esitazione alcuna”.