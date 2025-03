GRANA PADANA

Tav, metro di Torino e congresso: menù à la carte per Salvini

Tra il battesimo della talpa in Francia e l'incontro con il sindaco dem Lo Russo, il leader della Lega si attovaglierà con i big del partito piemontese. Sul tavolo la mozione "polpettone" di Molinari e le tensioni per la (quasi certa) vicesegreteria per Vannacci

Domani Matteo Salvini sbarca a Torino, e non è una gita di piacere. Il Capitano leghista, col casco in testa e la mozione in tasca, si prepara a una giornata che è un mix tra un cantiere polveroso e un pranzo coi suoi pretoriani piemontesi. Alle 11 sarà in Corso Inghilterra, nella sede della Città Metropolitana, per la riunione dell’Osservatorio Tav Torino-Lione, con il presidente Calogero Mauceri a fare gli onori di casa. Poi, alle 15, sempre lì, parteciperà alla conferenza stampa sulla Metro 2 con il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio. Ma il clou è oltreconfine: finita la conferenza stampa, per chiudere la giornata in bellezza, il ministro dei Trasporti e Vicepremier prenderà un treno per la Francia, direzione Saint-Martin-la-Porte, dove, con l’omologo francese Philippe Tabarot, battezzerà la prima talpa del cantiere della Tav. Un selfie con la fresa, un brindisi coi cugini d’Oltralpe, e via di corsa a Milano.

In mezzo a tutto questo, però, Salvini si ritaglia il momento per fare politica ruspante, quella coi coltelli tra i denti. A pranzo, in un noto ristorante del centro, riunirà i parlamentari piemontesi e i consiglieri regionali della Lega. Obiettivo? Mettere in riga la truppa in vista del congresso del 5-6 aprile a Firenze, dove il Capitano vuole blindare la sua leadership. A guidare il plotone c’è Riccardo Molinari, il capogruppo alla Camera che, insieme all’economista anti-euro Alberto Bagnai, ha firmato la mozione “Autonomia, Federalismo e Sovranità Popolare”. Un titolo che sembra un manifesto di guerra: autonomia differenziata come totem, federalismo fiscale come ossessione, e un bel calcio nei denti all’Europa di Von der Leyen, accusata di essere una fabbrica di élite e diseguaglianze. “Correre sì, ma verso dove?”, si chiedono i critici. Verso il potere, ovvio, risponde Salvini, che vira verso il trumpismo sovranista (qualsiasi cosa voglia dire). Il testo della mozione è un pugno nello stomaco al centralismo di Bruxelles e Roma: 23 anni di attesa per l’autonomia, una Ue che “scarica i costi del riarmo sui bilanci nazionali” e un’Italia dove “l’1% dei ricchi si pappa tutto mentre il 90% arranca”. Numeri alla mano: dal 2013 al 2023, 300mila laureati hanno fatto le valigie, i giovani emigrati sono 377mila, e il reddito di operai e diplomati è fermo agli anni ’80. Salvini e i suoi promettono di trasformare l’Italia in uno Stato federale, con le Regioni a fare da padrone e un’Europa ridotta a “trattati a geometria variabile”. Un sogno bagnato per i leghisti duri e puri, ma un incubo per chi vede nel Capitano solo un eterno urlatore senza costrutto.

E qui entra in gioco il pranzo torinese. l'alessandrino Molinari, che si gioca la poltrona di capogruppo, sa che Salvini potrebbe silurarlo, insieme al suo omologo al Senato Massimiliano Romeo, per piazzare altri fedelissimi. Lo spauracchio? Roberto Vannacci, il generale che fa palpitare i cuori più destrorsi a cui è destinata una vice-segreteria, mandando in tilt i vecchi colonnelli. “Autonomia o morte”, tuona la mozione, ma tra i leghisti piemontesi c’è chi sussurra: “E se fosse Vannacci a prendere il timone?”. A Torino, tra una forchettata e un brindisi, Salvini dovrà tenere a bada i suoi, mentre fuori Lo Russo e Cirio lo marcano stretto sulla Metro 2 e la Tav. Intanto, la talpa di Saint-Martin-la-Porte scava, e il Capitano si gode il suo giorno da protagonista. Ma il congresso incombe, e Firenze non sarà una passeggiata: tra autonomia, sovranità e le mire di Vannacci.