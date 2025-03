Piemonte, sì della giunta a prima variazione bilancio 2025-27

La giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessore Andrea Tronzano, ha approvato oggi la prima variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Fra le novità, oltre tre milioni di euro aggiuntivi destinati ai musei. "L'obiettivo di queste variazioni - spiega Tronzano - è rispondere con tempestività alle esigenze del territorio, sostenendo progetti che rafforzano il Piemonte sotto il profilo turistico, culturale e sociale. Il passaggio del provvedimento in Consiglio sarà l'occasione per un confronto costruttivo volto a garantire un uso efficace delle risorse". La variazione prevede l'incremento di 1 milione di euro per lo scorrimento della graduatoria a favore delle Associazioni d'Arma e delle associazioni iscritte all'albo delle Pro loco per le strutture usate per l'allestimento di fiere. C'è poi uno stanziamento di 600mila euro - che si aggiungono ai 100mila già stanziati con la legge di bilancio in febbraio - a favore dell'Unione montana dei Comuni Val Chisone e Germanasca per la prosecuzione dei lavori di recupero del Forte di Fenestrelle. Per il rafforzamento del sistema museale regionale sono previsti ulteriori 3,1 milioni di euro. Inoltre un contributo straordinario di 500mila euro sarà assegnato alla Fondazione per la Cultura TORINO per la realizzazione di eventi capaci di valorizzare il Piemonte nel corso del 2025. La variazione di bilancio interviene anche "per adeguare lo stanziamento delle risorse necessarie al funzionamento delle strutture di supporto alla giunta in coerenza con le recenti modifiche normative".