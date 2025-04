Cantieri di lavoro, Regione Piemonte stanzia 10,3 milioni

La Regione Piemonte ha avviato nuovi bandi per 10,3 milioni di euro destinati a selezionare progetti di cantiere di lavoro rivolti a diverse categorie di disoccupati. Le domande potranno partire dal 14 aprile. I cantieri di lavoro, pensati per aiutare il reinserimento di chi è da tempo fuori dal mercato del lavoro, non instaurano un vero e proprio rapporto di lavoro tra il soggetto inserito e l'ente, ma rappresentano un'opportunità per entrambi. Per il primo, un'integrazione al reddito e un'occasione di socializzazione e di apprendimento di competenze. Per il secondo un supporto nella realizzazione di opere di manutenzione dei beni pubblici e di servizi alla comunità. "I cantieri di lavoro - sottolinea la vicepresidente del Piemonte e assessora al Lavoro Elena Chiorino - sono una risposta concreta per chi si trova in difficoltà occupazionale, offrendo non solo un sostegno economico, ma anche la possibilità di acquisire competenze e reinserirsi nel mondo del lavoro. Ma servono anche a dare una boccata d'ossigeno ai Comuni impegnati in progetti sociali, di riqualificazione e manutenzione". "Abbiamo aumentato la quota di copertura dell'indennità per i disoccupati over 45 portandola all'80% - sottolinea - perché crediamo che ogni misura debba essere calibrata sulle reali esigenze dei cittadini". Le attività riguardano temi come ambiente, beni culturali e artistici, turismo, servizi di utilità pubblica o sociale: si va dalle opere di rimboschimento alla cura del verde pubblico, dalla valorizzazione di beni di interesse storico e culturale alla promozione turistica, fino all'accudimento di anziani. Un tipo di cantiere è rivolto ai disoccupati di almeno 45 anni in condizioni di difficoltà socio-economiche, un secondo si rivolge ai disoccupati con più di 58 anni senza requisiti pensionistici, un terzo tipo si rivolge ai detenuti, un quarto è destinato alle le persone con disabilità iscritte al collocamento mirato presso i Centri per l'impiego piemontesi.