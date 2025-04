Festa all'Askatasuna per fine processo, slogan contro l'indagine

Musica, brindisi e festa per tutta la notte ieri nel centro sociale Askatasuna di Torino: così gli antagonisti hanno festeggiato la sentenza del maxi processo, culminata in 18 condanne e 10 assoluzioni, e nel venir meno dell'accusa di associazione per delinquere. Nel cortile dell'immobile, occupato da oltre 30 anni di corso Regina Margherita, interessato da un percorso sui beni comuni voluto dall'amministrazione di centrosinistra, non si è solo ballato. Infatti, più volte sono partiti slogan, come testimoniano alcuni video pubblicati sui social dell'Askatasuna, contro la procura e l'ex capo della Digos di Torino, Carlo Ambra, che ha condotto la lunga indagine sulle violenze avvenute negli anni in Val di Susa, durante le manifestazioni No Tav, e in città. Da questa inchiesta la procura aveva poi teorizzato che almeno dal 2009 all'interno del centro sociale si fosse formata una vera e propria organizzazione che coordinava e organizzava gli scontri di piazza.