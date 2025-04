Lo Russo su nuova moschea, Torino non ha paura delle diversità

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, questa mattina ai microfoni di To Radio, ha parlato del progetto di riqualificazione dell'ex fonderie Nebiolo, in via Bologna all'angolo con corso Novara, dove verrà realizzata una delle più grandi moschee d'Italia, che potrà ospitare circa mille fedeli, oltre a uno studentato. L'inizio del lavori è previsto per la prima metà del 2026 e dovrebbero terminare nel 2029. "Verrà realizzato - ha spiegato Lo Russo - un centro islamico con una moschea. Questo anche per rispondere alle tante istanze della comunità islamica di avere un luogo di culto adeguato". Il sindaco ha evidenziato come Torino è "in grado di includere, che non ha paura delle diversità, anzi ne fa diventare un fatto di ricchezza". "Il tema - ha detto ancora il sindaco - deve essere sottratto al dibattito politico, che non rende la prospettiva verso cui ci stiamo muovendo e ci siamo mossi in questi anni. Sarà anche un luogo per chi vuole approfondire una cultura di pace e tolleranza. Se andiamo all'essenza stessa delle religioni, queste sono uno strumento di integrazione sociale".