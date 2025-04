Montaruli, la festa all'Askatasuna dimostra che è occupato

"Chi ha autorizzato la festa svoltasi ieri nel cortile del centro sociale Askatasuna? I membri del comitato che aderiscono alla delibera di bene comune? Se è si dovranno portare ad evidenza il rispetto delle norme per svolgere un simile evento. Se non sono loro è evidente che c è un'occupazione in corso che svilisce la delibera". Lo afferma in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Augusta Montaruli. "In ogni caso è evidente che i distinguo del sindaco Lo Russo tra comitato e membri del centro sociale sono definitivamente crollati perché al di là delle teste di legno che servono solo a ripulire il viso dell'interlocutore di Lo Russo nel tentativo di ingannare i torinesi, a utilizzare il cortile dello stabile sono gli stessi coinvolti nei processi per reati che rimangono gravi perché fondati su reiterate violenze su cui mai vi è stato pentimento ma anzi rivendicazione così come le immagini di questa notte dimostrano", dice Montaruli. "La delibera del sindaco Lo Russo è quindi palesemente inefficace perché si fonda su requisiti che non vengono rispettati oltre ad esserci una palese violazione della legge regionale Marrone. A dare lo schiaffo alla città ed all'Italia intera è il suo primo cittadino che insiste a scendere a patti con chi accumula venti anni di carcere ma ciò nonostante insulta e affronta le istituzioni e in particolare procura e Forze dell'ordine con tanto di intimidazioni che nella nostra città non possono trovare spazio tanto più con l' avvallo dell'amministrazione comunale", conclude Augusta Montaruli.