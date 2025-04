Nursing Up, medici e infermieri sono ormai tutti bersagli

Secondo il sindacato Nursing Up quanto accaduto a Torino, dove un medico è stato minacciato con una pistola durante un soccorso, "non è un episodio isolato" ma "è l'ennesima dimostrazione che la violenza contro i sanitari è del tutto fuori controllo". A denunciarlo è Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri. "Chi ogni giorno opera per salvare vite umane, oggi mette a rischio la propria. Gli infermieri, in particolare, sono le prime vittime di questa emergenza silenziosa: oltre 130mila aggressioni l'anno. Un numero drammatico, eppure ancora trattato come una statistica qualsiasi", dice De Palma. "Basta guardare i pronto soccorso, le ambulanze, i reparti - aggiunge - luoghi dove si continua a lavorare senza protezioni adeguate, in un clima di crescente tensione. Non è più accettabile che si entri con coltelli o pistole in ambienti che dovrebbero essere presidio di cura e umanità. È evidente che le misure finora adottate non bastano. Non servono annunci: servono azioni concrete". "Gli infermieri - afferma - sono le principali vittime di questa violenza sistemica: oltre 130mila aggressioni l'anno. Una cifra confermata dalla stessa Fnopi, che tuttavia ha sempre espresso pubblicamente soddisfazione per l'approvazione del decreto legge anti-violenza, definendolo 'ciò che gli infermieri attendevano'. È legittimo domandarsi se un'arma puntata alla testa sia la conferma attesa di quella soddisfazione" "Oggi è toccato a un medico, domani potrebbe essere un infermiere. Quando la minaccia arriva con un coltello o con una pistola, non c'è più distinzione tra ruoli: siamo tutti bersagli. E in questo clima, non possiamo più permetterci silenzi, attese o illusioni legislative. Ora servono fatti, subito", conclude De Palma.