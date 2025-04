Pesce (fuor d'acqua)

Dicono che… non solo lo Spiffero ma anche Repubblica abbia voluto fare un pesce d’aprile ai suoi lettori. L’ipotesi di Paolo Zangrillo candidato presidente della Regione per il centrodestra è però talmente inverosimile che tutti hanno subito “sgamato” lo scherzo. L’attuale ministro della Pubblica Istruzione, infatti, è quanto di più respingente dal consenso elettorale: non solo non ha mai preso un voto in vita sua ma deve la sua fortuna politica esclusivamente al fatto di essere il fratello dell’ex medico personale di Silvio Berlusconi. Molto apprezzato dai dipendenti di Palazzo Vidoni che, dopo l’ipercinetico Renato Brunetta, sono tornati a ritmi “romani”, Zangrillo è riuscito praticamente a far sparire Forza Italia persino nella sua Moncalieri, dove per assicurare almeno una presenza simbolica del partito sono stati costretti ad arruolare l’ex aspirante primo cittadino.